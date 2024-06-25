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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Австрия
Нидерланды - Австрия: обзор матча 25 июня 2024
Нидерланды
25.06.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
2 : 3
Завершен
Австрия
47'
К. Гакпо
75'
М. Депай
6'
Д. Мален (АГ)
59'
Р. Шмид
80'
М. Забитцер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Австрия
90'
+4
Желтая карточка
Л. Кверфельд
90'
+2
Замена
А. Вайманн
️️️️
Р. Шмид
80'
ГОЛ! 2:3!
М. Забитцер
Пас отдал
К. Баумгартнер
78'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 2:2!
М. Депай
Пас отдал
В. Вегхорст
75'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Мален
71'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Т. Рейндерс
66'
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Н. Аке
65'
63'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Ф. Линхарт
63'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Ф. Гриллич
62'
Замена
К. Лаймер
️️️️
П. Виммер
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шмид
Пас отдал
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Х. Симонс
47'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Д. Верман
34'
33'
Желтая карточка
П. Виммер
32'
Желтая карточка
С. Пош
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Джоуи Верман
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
20
Конрад Лаймер
ЦП
22
Маттиас Зайдль
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-1-2
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
2
Гертрейда
8
Верман
14
Рейндерс
16
Схаутен
11
Гакпо
10
Депай
18
Мален
3-1-3-2-1
13
Пенц
14
Вебер
15
Линхарт
5
Пош
10
Гриллич
6
Зайвальд
9
Забитцер
22
Прасс
21
Виммер
18
Шмид
7
Арнаутович
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
14
Рейндерс
8
Вейналдум
8
Вейналдум
14
Рейндерс
8
Верман
7
Симонс
7
Симонс
8
Верман
18
Мален
9
Вегхорст
9
Вегхорст
18
Мален
10
Гриллич
14
Кверфельд
14
Кверфельд
10
Гриллич
21
Виммер
20
Лаймер
20
Лаймер
21
Виммер
15
Линхарт
10
Баумгартнер
10
Баумгартнер
15
Линхарт
18
Шмид
23
Вайманн
23
Вайманн
18
Шмид
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Нидерланды
Австрия
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Нидерланды - Австрия
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
429
402
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.98
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
68363 из 74244 зрителей (92%)
Где смотреть матч:
Okko
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