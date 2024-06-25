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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Словения
Англия - Словения: обзор матча 25 июня 2024
Англия
25.06.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Словения
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Словения
90'
+1
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Э. Янжа
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ф. Фоден
89'
85'
Замена
Ж. Целар
️️️️
А. Шпорар
85'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Я. Млакар
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
К. Триппьер
84'
Желтая карточка
Ф. Фоден
77'
75'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Б. Шешко
72'
Желтая карточка
Я. Бийол
Замена
К. Палмер
️️️️
Б. Сака
71'
Желтая карточка
М. Гехи
69'
Замена
К. Мэйну
️️️️
К. Галлахер
46'
23'
Желтая карточка
Э. Янжа
Желтая карточка
К. Триппьер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Словения
1
Ян Облак
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
4
Адам Уортон
ЦП
15
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Адриан Зеликович
ОП
19
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
12
Триппьер
4
Райс
24
Галлахер
10
Беллингем
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
3-2-1-4
1
Облак
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
21
Дркушич
22
Гнезда Черин
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
10
Элшник
12
Триппьер
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
12
Триппьер
24
Галлахер
15
Мэйну
15
Мэйну
24
Галлахер
7
Фоден
11
Гордон
11
Гордон
7
Фоден
7
Сака
10
Палмер
10
Палмер
7
Сака
13
Янжа
3
Балковец
3
Балковец
13
Янжа
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
11
Шешко
7
Иличич
7
Иличич
11
Шешко
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
Остались в запасе
Англия
Словения
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
19
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
19
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Англия - Словения
3
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
746
272
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.13
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
41536 из 50374 зрителей (82%)
Где смотреть матч:
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