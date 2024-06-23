Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча 3 тура Евро-2024 Хорватия – Италия, 24 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча 3 тура Евро-2024 Хорватия – Италия, 24 июня 2024 года

    В понедельник, 24 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Хорватии и Италии. Поединок группы В пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22:00 (мск).

    Хорватия

    Результаты последних 5 матчей сборной Хорватии:

    • 19.06.24 Хорватия – Албания – 2:2 (Евро-2024);
    • 15.06.24 Испания – Хорватия – 3:0 (Евро-2024);
    • 08.06.24 Португалия – Хорватия – 1:2 (тов. матч);
    • 03.06.24 Хорватия – Северная Македония – 3:0 (тов. матч);
    • 26.03.24 Египет – Хорватия – 2:4 (тов. матч).

    Статистика в последних 5 матчах:

    • забито голов – 11;
    • пропущено голов – 8;
    • забито в среднем за игру – 2.20;
    • пропущено в среднем за игру – 1.60;
    • среднее количество ударов за матч – 15.20;
    • среднее количество ударов в створ за матч – 5.60.

    Италия

    Результаты последних 5 матчей сборной Италии:

    • 20.06.24 Испания – Италия – 1:0 (Евро-2024);
    • 15.06.24 Италия – Албания – 2:1 (Евро-2024);
    • 09.06.24 Италия – Босния – 1:0 (тов. матч);
    • 04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);
    • 24.03.24 Италия – Эквадор – 2:0 (тов. матч).

    Статистика в последних 5 матчах:

    • забито голов – 5;
    • пропущено голов – 2;
    • забито в среднем за игру – 1.00;
    • пропущено в среднем за игру – 0.40;
    • среднее количество ударов за матч – 11.20;
    • среднее количество ударов в створ за матч – 3.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают ничью 1:1 или минимальную победу Италии. Мы выбираем первый вариант, наш прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 6.00.

    Новости по теме
    Где смотреть матч Хорватия – Италия: во сколько прямая трансляция матча, 24 июня 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+