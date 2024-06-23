В понедельник, 24 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Хорватии и Италии. Поединок группы В пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22:00 (мск).

Хорватия

Результаты последних 5 матчей сборной Хорватии:

19.06.24 Хорватия – Албания – 2:2 (Евро-2024);

15.06.24 Испания – Хорватия – 3:0 (Евро-2024);

08.06.24 Португалия – Хорватия – 1:2 (тов. матч);

03.06.24 Хорватия – Северная Македония – 3:0 (тов. матч);

26.03.24 Египет – Хорватия – 2:4 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 11;

пропущено голов – 8;

забито в среднем за игру – 2.20;

пропущено в среднем за игру – 1.60;

среднее количество ударов за матч – 15.20;

среднее количество ударов в створ за матч – 5.60.

Италия

Результаты последних 5 матчей сборной Италии:

20.06.24 Испания – Италия – 1:0 (Евро-2024);

15.06.24 Италия – Албания – 2:1 (Евро-2024);

09.06.24 Италия – Босния – 1:0 (тов. матч);

04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);

24.03.24 Италия – Эквадор – 2:0 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 5;

пропущено голов – 2;

забито в среднем за игру – 1.00;

пропущено в среднем за игру – 0.40;

среднее количество ударов за матч – 11.20;

среднее количество ударов в створ за матч – 3.40.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают ничью 1:1 или минимальную победу Италии. Мы выбираем первый вариант, наш прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 6.00.