В понедельник, 24 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Хорватии и Италии. Поединок группы В пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22:00 (мск).
Хорватия
Результаты последних 5 матчей сборной Хорватии:
- 19.06.24 Хорватия – Албания – 2:2 (Евро-2024);
- 15.06.24 Испания – Хорватия – 3:0 (Евро-2024);
- 08.06.24 Португалия – Хорватия – 1:2 (тов. матч);
- 03.06.24 Хорватия – Северная Македония – 3:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Египет – Хорватия – 2:4 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 11;
- пропущено голов – 8;
- забито в среднем за игру – 2.20;
- пропущено в среднем за игру – 1.60;
- среднее количество ударов за матч – 15.20;
- среднее количество ударов в створ за матч – 5.60.
Италия
Результаты последних 5 матчей сборной Италии:
- 20.06.24 Испания – Италия – 1:0 (Евро-2024);
- 15.06.24 Италия – Албания – 2:1 (Евро-2024);
- 09.06.24 Италия – Босния – 1:0 (тов. матч);
- 04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);
- 24.03.24 Италия – Эквадор – 2:0 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 5;
- пропущено голов – 2;
- забито в среднем за игру – 1.00;
- пропущено в среднем за игру – 0.40;
- среднее количество ударов за матч – 11.20;
- среднее количество ударов в створ за матч – 3.40.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают ничью 1:1 или минимальную победу Италии. Мы выбираем первый вариант, наш прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 6.00.