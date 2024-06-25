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    • Бубнов поделился эмоциями от неудачи хорватов: «Шок, ужас и удар сумасшедший»

    Бубнов поделился эмоциями от неудачи хорватов: «Шок, ужас и удар сумасшедший»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия – Италия (1:1).

    «На турнире произошла первая настоящая трагедия. Для хорватов две упущенные победы – это шок, ужас и удар сумасшедший. Расклады, которые должны сбыться, чтобы команда вышла в плей-офф, относятся к области фантастики. Рассчитывать на такие результаты всерьeз не стоит. Шансы – один на миллион.

    Хорваты уже сами не верили в выход из группы после упущенной победы, иначе плакать раньше времени они бы не стали, да и стоять перед фанатами, будто в могилу опускают близкого человека, тоже. Они использовали собственный потенциал гораздо лучше итальянцев, но, скорее всего, могут спокойно паковать чемоданы и отправляться в отпуск.

    На восприятие карьеры Модрича фанатами этот турнир никак не должен отразиться. Такую карьеру дай бог каждому. В ближайшее время никому из хорватов не светит повторить все его достижения. У болельщиков просто не должна подняться рука, чтобы обвинять в чeм-то этого великого футболиста.

    Команда Спаллетти легко могла отправиться домой и после группового этапа. Не зря Доннарумма крестился после окончания матча. Единственный человек в сборной, кто ярко проявил себя на групповом этапе – это Джанлуиджи. Он тащил на себе команду во всех играх.

    Единственный отрезок на турнире, когда Италия выглядела более-менее – это первый тайм с Албанией, и то только после пропущенного мяча. Дружина Спаллетти не использовала большую часть собственного потенциала. С такой игрой сборная может вылететь из турнира уже на стадии 1/8 финала», – написал Бубнов.

    • Италия с 4 очками заняла второе место в группе B и вышла в 1/8 финала, где встретится с Швейцарией 29 июня.
    • Хорватия с 2 очками осталась третьей в своем квартете и сохраняет только математические шансы на выход в плей-офф.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1719309776
    Как бы уныло хорваты не играли, итальянцы еще меньше заслужили играть в плей-оф, матч с Испанией как витрина.
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    evgevg13
    1719311254
    Ну хорваты, ну вылетели. Ну и что?
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