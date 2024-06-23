В понедельник, 24 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Албании и Испании. Матч группы B состоится в Дюссельдорфе, начало – в 22:00 (мск).

Албания

В стартовом матче на Евро-2024 матче сборная Албании уступила итальянцам – 1:2, а во 2-м туре подопечные Силвиньо смогли сыграть вничью с Хорватией – 2:2. За албанцев забивали Лаци на 11-й минуте и Гьясула на 5-й добавленной, за хорватов – Крамарич на 74-й и тот же Гьясула (автогол, 76-я минута).

Албания имеет 1 пункт в активе и занимает 3-е место в группе B при разнице мячей – 3:4.

Испания

Испанцы одержали две победы в группе и досрочно обеспечили себе выход д в плей-офф. Команда Луиса де ла Фуэнте Кастильо сначала деклассировала сборную Хорватии – 3:0, а потом переиграла итальянцев (1:0) благодаря автоголу Калафьори.

Сборная Испании занимает 1-е место в группе с 6 очками, разница мячей – 4:0.

Статистика и цифры

Результаты 3 последних очных матчей команд:

26.03.22 Испания – Албания – 2:1 (Товарищеский матч);

06.10.17 Испания – Албания – 3:0 (Чемпионат мира, отбор);

09.10.16 Албания – Испания – 0:2 (Чемпионат мира, отбор).

Прогноз

Даже поражение не помешает сборной Испании выйти из группы. Де ла Фуэнте наверняка даст поиграть резервистам, но Албании, которой нужно побеждать, легче не станет – резерв у Испании ого-го! Ожидаем результативный матч, наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.77.