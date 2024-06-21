В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Чехии. Поединок группы F пройдет на «Фолк Паркштадион» в Гамбурге и начнется в 16:00 (мск).
Грузия
Результаты последних 5 матчей сборной Грузии:
- 18.06.24 Турция – Грузия – 3:1 (Евро-2024);
- 09.06.24 Черногория – Грузия – 1:3 (тов. матч);
- 26.03.24 Грузия – Греция – 0:0, пен. 4:2 (стыковой матч Евро-2024);
- 21.03.24 Грузия – Люксембург – 2:0 (стыковой матч Евро-2024);
- 19.11.23 Испания – Грузия – 3:1 (отбор Евро-2024).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 7;
- пропущено голов – 7;
- забито в среднем за игру – 1.40;
- пропущено в среднем за игру – 1.40;
- среднее количество ударов за матч – 13.00;
- среднее количество ударов в створ за матч – 4.40.
Чехия
Результаты последних 5 матчей сборной Чехии:
- 18.06.24 Португалия – Чехия – 2:1 (Евро-2024);
- 10.06.24 Чехия – Северная Македония – 2:1 (тов. матч);
- 07.06.24 Чехия – Мальта – 7:1 (тов. матч);
- 26.03.24 Чехия – Армения – 2:1 (тов. матч);
- 22.03.24 Норвегия – Чехия – 1:2 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 14;
- пропущено голов – 6;
- забито в среднем за игру – 2.80;
- пропущено в среднем за игру – 1.20;
- среднее количество ударов за матч – 16.00;
- среднее количество ударов в створ за матч – 5.20.
Прогноз на точный счет
Более опытная сборная Чехии не без труда, но переиграет грузинскую сборную. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 8.50.