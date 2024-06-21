В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Чехии. Поединок группы F пройдет на «Фолк Паркштадион» в Гамбурге и начнется в 16:00 (мск).

Грузия

Результаты последних 5 матчей сборной Грузии:

18.06.24 Турция – Грузия – 3:1 (Евро-2024);

09.06.24 Черногория – Грузия – 1:3 (тов. матч);

26.03.24 Грузия – Греция – 0:0, пен. 4:2 (стыковой матч Евро-2024);

21.03.24 Грузия – Люксембург – 2:0 (стыковой матч Евро-2024);

19.11.23 Испания – Грузия – 3:1 (отбор Евро-2024).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 7;

пропущено голов – 7;

забито в среднем за игру – 1.40;

пропущено в среднем за игру – 1.40;

среднее количество ударов за матч – 13.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.40.

Чехия

Результаты последних 5 матчей сборной Чехии:

18.06.24 Португалия – Чехия – 2:1 (Евро-2024);

10.06.24 Чехия – Северная Македония – 2:1 (тов. матч);

07.06.24 Чехия – Мальта – 7:1 (тов. матч);

26.03.24 Чехия – Армения – 2:1 (тов. матч);

22.03.24 Норвегия – Чехия – 1:2 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 14;

пропущено голов – 6;

забито в среднем за игру – 2.80;

пропущено в среднем за игру – 1.20;

среднее количество ударов за матч – 16.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 5.20.

Прогноз на точный счет

Более опытная сборная Чехии не без труда, но переиграет грузинскую сборную. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 8.50.