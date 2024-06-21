В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Турции и Португалии. Игра группы F пройдет в Дортмунде, начало – в 19:00 (мск).

Турция

Сборная Турции одержала победу в своей отборочной группе, опередив на 1 пункт хорватов. В матче 1-го тура Евро-2024 коллектив Винченцо Монтеллы переиграл дебютанта европейских финалов – сборную Грузии (3:1).

Голы за турков забивали Мюлдюр на 25-й минуте, Гюлер на 65-й и Актюркоглу на 90+7-й Грузины ответили голом Микаутадзе на 32-й минуте.

Турция возглавляет группу F.

Португалия

Португальцы выиграли свою отборочную группу, одержав 10 побед в 10 матчах. В 1-м туре Евро-2024 команда Роберто Мартинеса нанесла поражение сборной Чехии – 2:1.

На 62-й минуте счет открыл чех Провод, на 69-й минуте автогол Гранача сделал счет равным. На 2-й компенсированной минуте Консейсау поставил победную точку.

Португалия с 3 очками идет на 2-м месте в группе.

Статистика и цифры

Результаты 3 последних очных матчей между Турцией и Португалией:

24.03.22 Португалия – Турция – 3:1 (стыковой матч ЧМ-2022);

02.06.12 Португалия – Турция – 1:3 (Товарищеская игра);

07.06.08 Португалия – Турция – 2:0 (Евро-2008).

Прогноз

В матче первого тура стало понятно, что у Турции хватает проблем в обороне и с организацией игры. Однако Грузия в силу невысокого класса не смогла воспользоваться подарками. Против португальцев туркам будет намного тяжелее. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.58.