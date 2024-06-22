Сборная Португалии одержала победу над Турцией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 3:0.

1-й тайм

Первые минуты проходили на встречных курсах, команды по очереди владели мячом и первый опасный момент создали игроки сборной Турции уже на 5-й минуте, атаку начал Баиндыр, который из штрафной площади ногой выдал классную длинную передачу на левый фланг. А затем справа полетел прострел, который на дальней штанге замыкал Актюркоглу, но в борьбе с Жоау Канселу с угла вратарской не удалось ему переправить мяч в ворота.

На 8-й минуте Роналду получил передачу в чужой штрафной площади, но обыграть один в один Бартакжи ему не удалось. Затем Жоау Канселу с правого фланга вырезал классную подачу, которую в высоком прыжке головой замыкал Роналду, из борьбы с 6 метров пробив выше цели.

Следующие 10 минут матча проходили под контролем игроков сборной Португалии, которые лучше контролировали мяч и имели несколько подходов к воротам.

На 21-й минуте Леау с левого фланга вовремя покатил на Нуну Мендеша, который слева влетел в штрафную площадь и прострелил. Мяч полетел за спины Витиньи и Роналду, но затем здорово набежал Бернарду Силва, с 12 метров в касание мощно пробив в правый угол, так счет стал 1:0.

Смотреть гол Силвы.

После забитого мяча Португальцы понеслись удваивать преимущество и сразу создали момент, Бруну Фернандеш на линии штрафной площади подстроился под отскок и с 16 метров эффектно пробил слета, но мяч пролетел мимо дальнего угла.

На 28-й минуте случился один из самых курьезных голов этого чемпионата, Жоау Канселу в районе центрального круга здорово выгрыз мяч, протащил его вперед, но затем отдал плохую передачу, подарив мяч Самету, а тот, не глядя, отдал пас назад в свою штрафную площадь, при этом направив мяч в створ! Но Баиндыр находился в стороне и мяч пролетел мимо него, в итоге закатившись в пустые ворота. Счет 2:0.

Смотреть автогол Акайдына.

После второго гола Португальцы стали играть осторожней и Туркам удавалось закрепиться на чужой половине поля, проводя опасные атаки, но до сто процентных моментов дело не доходило. На 30-й минуте Актюркоглу на дриблинге слева ворвался в штрафную площадь и с 8 метров из-под соперника пробил низом в ближний угол, но Диогу Кошта ногой отбил мяч.

На 33-й минуте Жоау Канселу передачей здорово нашел в штрафной площади Бруну Фернандеша, но тот пробил над ближней девяткой, сразу после этого Роналду получил мяч у левого угла штрафной площади, но пробил оттуда намного выше цели.

На 40-й минуте прошла хорошая комбинация у турков. В итоге Кекчю хлестко пробил с 18 метров, но Диогу Кошта в прыжке выловил мяч в ближнем углу.

Оставшееся время матча прошло без серьезных моментов, итог счет 2:0.

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2-й тайм

Сразу после начала второго тайма Языджи слева ворвался в штрафную площадь, но там надежно сыграл Пепе, от угла вратарской выбив мяч на угловой, затем Чалханоглу с левого фланга навесил с углового, но Рубен Диаш выиграл воздух у своих ворот.

На 50-й минуте Жоау Канселу прострелил с правого фланга. Мяч пролетел вдоль вратарской, но партнеры не успели замкнуть. А затем Нету покатил в район 11-метровой отметки, но там Бруну Фернандеш проиграл борьбу.

На 52-й минуте Языджи с 23 метров нанес плотный удар в дальний угол, но Диогу Кошта уверенно выловил мяч, затем Акгюн на фланге в подкате сзади зацепил Витинью, который здорово контролировал мяч.

На 56-й минуте матча провалилась в обороне сборная Турции, которую поставил в тупик длинный пас от центральной линии. В итоге Роналду, приняв длинную передачу, под углом вылетел один на один с вратарем, но на удивление не стал бить по воротам, а покатил поперек на Бруну Фернандеша, который поразил уже пустые ворота, счет стал 3:0.

Смотреть гол Фернандеша.

После гола была 10-ти минутка игроков сборной Турции, которые имели несколько подходов и ударов по воротам, но ни одна попытка не увенчалась успехом.

На 68-й минуте Бернарду Силва от правой боковой линии штрафной площади навесил к вратарской, где Роналду мощно выпрыгнул, но нанести акцентированный удар головой ему не удалось – полетел мяч вдоль ворот.

В следующие 20 минуте матча Турки играли с небольшим преимуществом, часто угрожали воротам Португальцев, но создать реальный момент для взятия ворот не удавалось, только на 88-й минуте Гюлер от левого угла штрафной площади хорошо навесил к вратарской, где Челику из борьбы не удалось замкнуть.

На 90-й минуте прошла проникающая передача в штрафную площадь Турции на Бернарду Силву, но Баиндыр здорово сыграл на выходе и, прыгнув в ноги, чисто забрал мяч. На 92-й минуте прошла классная комбинация от Португальцев! В итоге Роналду от 11-метровой отметки в касание скинул на Бернарду Силву, который пробил с 12 метров, но Демирал подставился.

На 95-й минуте Бернарду Силва на скорости справа ворвался в штрафную площадь и там картинно упал после борьбы плечо в плечо с Чалханоглу в надежде на пенальти, но ничего там не было. Итог матча 3:0, заслуженная победа сборной Португалии, Турки не смогли воспользоваться своими моментами.

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