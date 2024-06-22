Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Обзор матча Турция – Португалия голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Турция – Португалия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Португалии одержала победу над Турцией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 3:0.

    1-й тайм

    Первые минуты проходили на встречных курсах, команды по очереди владели мячом и первый опасный момент создали игроки сборной Турции уже на 5-й минуте, атаку начал Баиндыр, который из штрафной площади ногой выдал классную длинную передачу на левый фланг. А затем справа полетел прострел, который на дальней штанге замыкал Актюркоглу, но в борьбе с Жоау Канселу с угла вратарской не удалось ему переправить мяч в ворота.

    На 8-й минуте Роналду получил передачу в чужой штрафной площади, но обыграть один в один Бартакжи ему не удалось. Затем Жоау Канселу с правого фланга вырезал классную подачу, которую в высоком прыжке головой замыкал Роналду, из борьбы с 6 метров пробив выше цели.

    Следующие 10 минут матча проходили под контролем игроков сборной Португалии, которые лучше контролировали мяч и имели несколько подходов к воротам.

    На 21-й минуте Леау с левого фланга вовремя покатил на Нуну Мендеша, который слева влетел в штрафную площадь и прострелил. Мяч полетел за спины Витиньи и Роналду, но затем здорово набежал Бернарду Силва, с 12 метров в касание мощно пробив в правый угол, так счет стал 1:0.

    Смотреть гол Силвы.

    После забитого мяча Португальцы понеслись удваивать преимущество и сразу создали момент, Бруну Фернандеш на линии штрафной площади подстроился под отскок и с 16 метров эффектно пробил слета, но мяч пролетел мимо дальнего угла.

    На 28-й минуте случился один из самых курьезных голов этого чемпионата, Жоау Канселу в районе центрального круга здорово выгрыз мяч, протащил его вперед, но затем отдал плохую передачу, подарив мяч Самету, а тот, не глядя, отдал пас назад в свою штрафную площадь, при этом направив мяч в створ! Но Баиндыр находился в стороне и мяч пролетел мимо него, в итоге закатившись в пустые ворота. Счет 2:0.

    Смотреть автогол Акайдына.

    После второго гола Португальцы стали играть осторожней и Туркам удавалось закрепиться на чужой половине поля, проводя опасные атаки, но до сто процентных моментов дело не доходило. На 30-й минуте Актюркоглу на дриблинге слева ворвался в штрафную площадь и с 8 метров из-под соперника пробил низом в ближний угол, но Диогу Кошта ногой отбил мяч.

    На 33-й минуте Жоау Канселу передачей здорово нашел в штрафной площади Бруну Фернандеша, но тот пробил над ближней девяткой, сразу после этого Роналду получил мяч у левого угла штрафной площади, но пробил оттуда намного выше цели.

    На 40-й минуте прошла хорошая комбинация у турков. В итоге Кекчю хлестко пробил с 18 метров, но Диогу Кошта в прыжке выловил мяч в ближнем углу.
    Оставшееся время матча прошло без серьезных моментов, итог счет 2:0.

    Используйте фрибет 2024 рублей.

    2-й тайм

    Сразу после начала второго тайма Языджи слева ворвался в штрафную площадь, но там надежно сыграл Пепе, от угла вратарской выбив мяч на угловой, затем Чалханоглу с левого фланга навесил с углового, но Рубен Диаш выиграл воздух у своих ворот.

    На 50-й минуте Жоау Канселу прострелил с правого фланга. Мяч пролетел вдоль вратарской, но партнеры не успели замкнуть. А затем Нету покатил в район 11-метровой отметки, но там Бруну Фернандеш проиграл борьбу.

    На 52-й минуте Языджи с 23 метров нанес плотный удар в дальний угол, но Диогу Кошта уверенно выловил мяч, затем Акгюн на фланге в подкате сзади зацепил Витинью, который здорово контролировал мяч.

    На 56-й минуте матча провалилась в обороне сборная Турции, которую поставил в тупик длинный пас от центральной линии. В итоге Роналду, приняв длинную передачу, под углом вылетел один на один с вратарем, но на удивление не стал бить по воротам, а покатил поперек на Бруну Фернандеша, который поразил уже пустые ворота, счет стал 3:0.

    Смотреть гол Фернандеша.

    После гола была 10-ти минутка игроков сборной Турции, которые имели несколько подходов и ударов по воротам, но ни одна попытка не увенчалась успехом.

    На 68-й минуте Бернарду Силва от правой боковой линии штрафной площади навесил к вратарской, где Роналду мощно выпрыгнул, но нанести акцентированный удар головой ему не удалось – полетел мяч вдоль ворот.

    В следующие 20 минуте матча Турки играли с небольшим преимуществом, часто угрожали воротам Португальцев, но создать реальный момент для взятия ворот не удавалось, только на 88-й минуте Гюлер от левого угла штрафной площади хорошо навесил к вратарской, где Челику из борьбы не удалось замкнуть.

    На 90-й минуте прошла проникающая передача в штрафную площадь Турции на Бернарду Силву, но Баиндыр здорово сыграл на выходе и, прыгнув в ноги, чисто забрал мяч. На 92-й минуте прошла классная комбинация от Португальцев! В итоге Роналду от 11-метровой отметки в касание скинул на Бернарду Силву, который пробил с 12 метров, но Демирал подставился.

    На 95-й минуте Бернарду Силва на скорости справа ворвался в штрафную площадь и там картинно упал после борьбы плечо в плечо с Чалханоглу в надежде на пенальти, но ничего там не было. Итог матча 3:0, заслуженная победа сборной Португалии, Турки не смогли воспользоваться своими моментами.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

    Турция-Португалия обзор матча 22 июня

    Новости по теме
    Ребенок выбежал на поле во время матча Португалии и сделал селфи с Роналду 7
    Евро-2024. Ассист Роналду помог Португалии победить Турцию (3:0) и досрочно выйти в плей-офф 12
    Турция забила курьезный мяч в свои ворота в матче с Португалией – это 6-й автогол на Евро-2024 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+