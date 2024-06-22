Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Турция забила курьезный мяч в свои ворота в матче с Португалией – это 6-й автогол на Евро-2024

    Турция забила курьезный мяч в свои ворота в матче с Португалией – это 6-й автогол на Евро-2024

    Защитник сборной Турции Самет Акайдын забил нелепый мяч в свои ворота в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией. Это уже шестой автогол, случившийся на турнире.

    На 28-й минуте в ходе атаки португальцев Жоау Канселу допустил потерю, отдав неудачный пас. Акайдын в отсутствие прессинга со стороны соперников отдал пас мимо голкипера сборной Турции Алтая Баиндыра. Из-за того, что защитник и вратарь не разобрались в эпизоде, мяч покатился в ворота и пересек ленточку, прежде чем его успел выбить в поле защитник Зеки Челик.

    Этот гол стал вторым в матче. Ранее у португальцев на 21-й минуте отличился Бернарду Силва.

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч Турция – Португалия: 22 июня 1
    Расписание матчей Евро-2024, 22 июня
    Турция – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kirdykprishel
    1719075577
    Жаль защитника.В Турции его порвут.Печаль.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+