Турция забила курьезный мяч в свои ворота в матче с Португалией – это 6-й автогол на Евро-2024

Защитник сборной Турции Самет Акайдын забил нелепый мяч в свои ворота в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией. Это уже шестой автогол, случившийся на турнире.

На 28-й минуте в ходе атаки португальцев Жоау Канселу допустил потерю, отдав неудачный пас. Акайдын в отсутствие прессинга со стороны соперников отдал пас мимо голкипера сборной Турции Алтая Баиндыра. Из-за того, что защитник и вратарь не разобрались в эпизоде, мяч покатился в ворота и пересек ленточку, прежде чем его успел выбить в поле защитник Зеки Челик.

Этот гол стал вторым в матче. Ранее у португальцев на 21-й минуте отличился Бернарду Силва.