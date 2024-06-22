Турция забила курьезный мяч в свои ворота в матче с Португалией – это 6-й автогол на Евро-2024

Защитник сборной Турции Самет Акайдын забил нелепый мяч в свои ворота в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией. Это уже шестой автогол, случившийся на турнире.
На 28-й минуте в ходе атаки португальцев Жоау Канселу допустил потерю, отдав неудачный пас. Акайдын в отсутствие прессинга со стороны соперников отдал пас мимо голкипера сборной Турции Алтая Баиндыра. Из-за того, что защитник и вратарь не разобрались в эпизоде, мяч покатился в ворота и пересек ленточку, прежде чем его успел выбить в поле защитник Зеки Челик.
Этот гол стал вторым в матче. Ранее у португальцев на 21-й минуте отличился Бернарду Силва.
- Португалия ведет в счете 2:0 после первого тайма.
- Ранее автоголы на Евро-2024 забили Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вeбер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Клаус Гясула (Албания), Риккардо Калафьори (Италия).