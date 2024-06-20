Журналист Кушанашвили второй раз за год попал в реанимацию: подробности

Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили попал в больницу. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко.

«Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу.

Едва уговорили (около недели долбились в закрытую дверь, но убедили) на осмотр и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация.

Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю.

Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз», – написал Ладненко.