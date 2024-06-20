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    • Журналист Кушанашвили второй раз за год попал в реанимацию: подробности

    Журналист Кушанашвили второй раз за год попал в реанимацию: подробности

    Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили попал в больницу. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко.

    «Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу.

    Едва уговорили (около недели долбились в закрытую дверь, но убедили) на осмотр и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация.

    Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю.

    Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз», – написал Ладненко.

    • В последнее время Кушанашвили работает в команде «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah.
    • Отар попадал в реанимацию в ноябре 2023 года.
    • Ему 53 года.

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    Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии (4)
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    Sancool
    1718880244
    не знал что он деятель медиафутбола
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1718880475
    Он что футболист?
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718882222
    Главный голос медиафутбола Отар Кушанишвили прочитал накануне каммент Тины Канделаки...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1718882515
    у Отарика цирроз печени и запор одновременно, от чего бы?
    Ответить
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