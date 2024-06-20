Журналист Кушанашвили второй раз за год попал в реанимацию: подробности

Журналист, деятель медиафутбола Отар Кушанашвили попал в больницу. Об этом сообщил его продюсер Виктор Ладненко.
«Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу.
Едва уговорили (около недели долбились в закрытую дверь, но убедили) на осмотр и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация.
Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю.
Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз», – написал Ладненко.
- В последнее время Кушанашвили работает в команде «Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah.
- Отар попадал в реанимацию в ноябре 2023 года.
- Ему 53 года.