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    Нидерланды – Франция: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 21 июня

    В пятницу, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Франции. Матч группы D пройдет в Лейпциге, начало – в 22:00 (мск).

    Нидерланды

    Команда Рональда Кумана финишировала 2-й в отборочной группе, отстав на 4 очка от Франции. В 1-м туре сборная Нидерландов обыграла Польшу – 2:1.

    На 16-й минуте счет открыли поляки – гол забил Букса. На 29-й минуте Гакло сравнял счет, а на 83-й Вегхорст вырвал победу для Нидерландов.

    Голландцы возглавляют группу D с 3 очками.

    Франция

    Коллектив Дидье Дешама в первом матче групповой стадии Евро-2024 с трудом одолел австрийцев – 1:0. Несчастливой для сборной Австрии стала 38-я минута, когда Вебер отметился автоголом.

    Франция занимает 2-е место в группе. Команда Дешама в оставшихся играх групповой стадии не может рассчитывать на Мбаппе.

    Статистика и цифры

    Результаты последних 5 очных встреч:

    • 13.10.23 Нидерланды – Франция – 1:2 (отбор Евро-2024);
    • 24.03.23 Франция – Нидерланды – 4:0 (отбор Евро-2024);
    • 16.11.18 Нидерланды – Франция – 2:0 (Лига наций);
    • 09.09.18 Франция – Нидерланды – 2:1 (Лига наций);
    • 31.08.17 Франция – Нидерланды – 4:0 (отбор ЧМ-2018).

    Прогноз

    Игра обещает быть интересной, зрелищной и результативной. Франция лишилась сломавшего нос Мбаппе, но в атаке у Дешама хватает классных исполнителей. Голландцы подходят к матчу без потерь и готовы отомстить за 2 поражения в отборе. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.77.

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    Источник: «Бомбардир»

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