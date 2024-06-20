В пятницу, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Франции. Матч группы D пройдет в Лейпциге, начало – в 22:00 (мск).

Нидерланды

Команда Рональда Кумана финишировала 2-й в отборочной группе, отстав на 4 очка от Франции. В 1-м туре сборная Нидерландов обыграла Польшу – 2:1.

На 16-й минуте счет открыли поляки – гол забил Букса. На 29-й минуте Гакло сравнял счет, а на 83-й Вегхорст вырвал победу для Нидерландов.

Голландцы возглавляют группу D с 3 очками.

Франция

Коллектив Дидье Дешама в первом матче групповой стадии Евро-2024 с трудом одолел австрийцев – 1:0. Несчастливой для сборной Австрии стала 38-я минута, когда Вебер отметился автоголом.

Франция занимает 2-е место в группе. Команда Дешама в оставшихся играх групповой стадии не может рассчитывать на Мбаппе.

Статистика и цифры

Результаты последних 5 очных встреч:

13.10.23 Нидерланды – Франция – 1:2 (отбор Евро-2024);

24.03.23 Франция – Нидерланды – 4:0 (отбор Евро-2024);

16.11.18 Нидерланды – Франция – 2:0 (Лига наций);

09.09.18 Франция – Нидерланды – 2:1 (Лига наций);

31.08.17 Франция – Нидерланды – 4:0 (отбор ЧМ-2018).

Прогноз

Игра обещает быть интересной, зрелищной и результативной. Франция лишилась сломавшего нос Мбаппе, но в атаке у Дешама хватает классных исполнителей. Голландцы подходят к матчу без потерь и готовы отомстить за 2 поражения в отборе. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.77.