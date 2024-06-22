Дешам прокомментировал ничью Франции и Нидерландов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Нидерландами.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

У обеих сборных по 4 очка перед заключительным туром.

«Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным. Нидерланды играли более осторожно, чем обычно.

У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у соперников, но мы показали свой атлетизм. Команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться», – сказал Дешам.