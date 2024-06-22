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    Дешам прокомментировал ничью Франции и Нидерландов

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Нидерландами.

    • Команды сыграли вничью со счетом 0:0 во 2-м туре группового этапа Евро-2024.
    • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
    • У обеих сборных по 4 очка перед заключительным туром.

    «Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным. Нидерланды играли более осторожно, чем обычно.

    У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у соперников, но мы показали свой атлетизм. Команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться», – сказал Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1719039731
    Ничего необычного, турнирное положение обязывало обеим командам сыграть вничью.
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