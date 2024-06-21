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    • Обзор матча Нидерланды – Франция голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Нидерланды – Франция голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборный Нидерландов и Франции сыграли вничью в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 0:0.

    1-й тайм

    Сборная Нидерландов сразу же начала атаковать ворота Французов, на 2-й минуте Фримпонг пулей улетел в контратаку. Справа он ворвался в штрафную площадь и с 10 метров из-под Тео Эрнандеса пробил низом в дальний угол, но Меньян кончиками пальцев дотянулся до мяча!

    На 4-й минуте Рабьо вместо рывка с мячом в штрафную площадь зачем-то затормозил, но затем Гризманн метров с 23 здорово пальнул под перекладину, но Вербрюгген дотянулся. Следующие 10 минуте игроки сборной Франции забрали мяч по контроль, стараясь развивать свои атаки.

    На 13-й минуте Рабьо, красиво обыгравшись с партнером, по центру вывалился один на один с вратарем, но вместо удара с 6 метров он зачем-то покатил на Гризманна, который запутался в ногах и не сумел пробить с линии вратарской. Сразу после этой атаки Канте слева ворвался в штрафную площадь и там зряче покатил на Гризманна, который с 11 метров из-под Ван Дейка пробил мимо цели!

    На 16-й минуте Гакпо, взяв игру на себя, сместился с левого фланга ближе к центру и с 18 метров хлестко пробил в дальний угол, но Меньян в прыжке справился со сложным мячом, переведя его на угловой.

    На 25-й минуте Тюрам, здорово открывшись под разрезающий пас, справа ворвался в штрафную площадь и с 13 метров пробил над перекладиной. Матч к этой минуте шел на встречных курсах.

    На 32-й минуте Рейндерс со своей половины поля выдал длиннющую передачу к чужой штрафной площади, где Гакпо едва не зацепился за мяч, который выловил сыгравший на выходе Меньян. Через минуту потеряли Французы мяч на своей половине поля. В итоге Фримпонг на скорости врывался в штрафную площадь, но там Салиба накрыл удар.

    На 40-й минуте Французы получили право на опасный штрафной, с 23 метров Антуан Гризман решил пробить по воротам, но попал в стенку и мяч отлетел в аут. В концовке первого тайма игроки сборной Франции владели небольшим преимуществом, но не более того, подходы к воротам не заканчивались ничем опасным, явно сказывалось отсутствие Мбаппе.Первый тайм закончился без забитых мячей.

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    2-й тайм

    Начала второго тайма прошло с небольшим преимущество сборной Франции, но без явных моментов у ворот соперника, много борьбы, много передач, но ни одна из команд не смогла создать ярких эпизодов.

    На 59-й минуте Дембеле справа навесил в штрафную площадь, где Ван Дейк головой не дотянулся до мяча, после чего Рабьо с 10 метров пытался пробить схода, но не подстроился он под мяч, пробив в небеса. На 62-й минуте Рабьо протащил мяч вперед и затем покатил на Тюрама, который с 17 метров из-под Дюмфриса пробил низом совсем рядом с левой штангой.

    На 66-й минуте Дембеле с правого фланга навесил с углового, а затем выполнил еще одну подачу с игры, а в штрафной площади Де Врей проиграл воздух Чуамени, который с 7 метров пробил головой чуть выше перекладины. Через минуту роскошная комбинация удалась Французам. Тюрам пяткой красиво отдал в штрафную площадь, где Аке в подкате выбил мяч, а Канте в чужой штрафной площади подобрал отскок и зряче отдал к вратарской на Гризманна, который принял мяч, развернулся, но в падении с 6 метров в створ не попал.

    На 69-й минуте гол забивает Симонс после затяжной атаки! Но арбитр сразу же отменил гол из-за оффсайда, несколько подряд моментов создали оранжевые, Гакпо, взяв игру на себя, на дриблинге слева ворвался в штрафную площадь и прострелил вдоль вратарской, но французы отбились. Затем Депай метров с 9 из убойной позиции пробил по воротам, но Меньян отбил! После этого на отскок набежал Симонс, с линии штрафной площади отравив мяч в правый угол. Однако, в явном офсайде был находившийся перед Меньяном Дюмфрис, который мяча не касался, но при этом был активным участником эпизода.

    На 78-й минуте Канте на своей половине поля сбил Вейналдума, а Депай со штрафного с 28 метров не стал бить, а мягко навесил на дальнюю штангу, где Тео Эрнандес в высоком прыжке снял мяч с головы Ван Дейка.

    На 85-й минуте Канте с левого фланга сделал классную подачу в штрафную площадь на Жиру, а тот головой красиво скидывал в район 11-метровой отметки на Гризманна, но того опередил Де Врей.

    Концовка матча проходила с преимущество игроков сборной Франции, но открыть счет так и не удалось, итог встречи 0:0.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

    Нидерланды-Франция обзор матча 21 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.06.2024 23:55
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