В пятницу, 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии. Матч группы D состоится в Берлине, начало – в 19:00 (мск).

Польша

Для попадания на Евро поляки, занявшие 3-е место в своей отборочной группе, переиграли в стыковых матчах Эстонию (5:1) и Уэльс (0:0, по пен. 5:4). В матче 1-го тура Евро-2024 подопечные Михала Пробежа уступили сборной Нидерландов – 1:2.

На 16-й минуте за поляков забил Букса. На 29-й минуте Гакпо счет сравнял, а победу голландцам принес Вегхорст на 83-й минуте.

Польша без набранных очков занимает 3-е место в группе D.

Австрия

Сборная Австрии заняла в своей отборочной группе 2-е место, уступив бельгийцам. В первом туре групповой стадии Евро-2024 команда Ральфа Рангника проиграла сборной Франции – 0:1. На 38-й минуте автоголом отметился Вебер.

Австрия с 0 очков занимает 4-е место в группе.

Статистика и цифры

Результаты 3 последних очных матчей между этими сборными:

09.09.19 Польша – Австрия – 0:0 (отбор Евро-2020);

21.03.19 Австрия – Польша – 0:1 (отбор Евро-2020);

12.06.08 Австрия – Польша – 1:1 (Евро-2008).

Прогноз

Встреча двух неудачников 1-го тура. Обе сборные понимают, что второе поражение подряд фактически уничтожит шансы на выход в плей-офф. Букмекеры отдают предпочтение австрийцам, но у Польши, скорее всего, вернется Роберт Левандовски. Наш прогноз – 1х с коэффициентом 1.85.