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    Директор «Спартака»: «Мы не будем обещать титулы»

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил о желании приблизиться к титулам.

    – Что для вас будет успехом?

    – Конечно, я верю в большие цели, иначе бы меня тут не было и я бы не приглашал такого тренера, как Станкович.

    Мы не будем обещать титулы, но мы будем строить команду, которая нас приблизит к этому.

    – Руководство поставило перед вами цель?

    – В таком ключе разговор не шел. Был просьба организовать работу, чтобы мы выкладывались каждый день на благо команды.

    • «Спартак» финишировал на 5-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
    • Москвичи не становились чемпионами с 2017 года.
    • Их последний трофей – Кубок России в 2022-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1718801145
    ...ты нам тут тень на плетень не наводи. Качество игры и результаты, вот, что должно быть вашими целями! А всё остальное - лишь средства достижения этого...
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    Мордаванин
    1718801618
    Всё это бисер..
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    БАЗАРА НЕТ
    1718803191
    Хитрый хряк ) Думает надолго задержаться в свинарне
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