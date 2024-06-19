Директор «Спартака»: «Мы не будем обещать титулы»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил о желании приблизиться к титулам.

– Что для вас будет успехом?

– Конечно, я верю в большие цели, иначе бы меня тут не было и я бы не приглашал такого тренера, как Станкович.

Мы не будем обещать титулы, но мы будем строить команду, которая нас приблизит к этому.

– Руководство поставило перед вами цель?

– В таком ключе разговор не шел. Был просьба организовать работу, чтобы мы выкладывались каждый день на благо команды.