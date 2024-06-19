В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Испании и Италии. Поединок группы В пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 (мск).

Испания

Результаты последних 5 матчей сборной Испании:

15.06.24 Испания – Хорватия – 3:0 (Евро-2024);

08.06.24 Испания – Северная Ирландия – 5:1 (тов. матч);

05.06.24 Испания – Андорра – 5:0 (тов. матч);

26.03.24 Испания – Бразилия – 3:3 (тов. матч);

22.03.24 Испания – Колумбия – 0:1 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 16;

пропущено голов – 5;

забито в среднем за игру – 3.20;

пропущено в среднем за игру – 1.00;

среднее количество ударов за матч – 17.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 7.00.

Италия

Результаты последних 5 матчей сборной Италии:

15.06.24 Италия – Албания – 2:1 (Евро-2024);

09.06.24 Италия – Босния – 1:0 (тов. матч);

04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);

24.03.24 Италия – Эквадор – 2:0 (тов. матч);

21.03.24 Венесуэла – Италия – 1:2 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 7;

пропущено голов – 2;

забито в среднем за игру – 1.40;

пропущено в среднем за игру – 0.40;

среднее количество ударов за матч – 12.60;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.00.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают ничью 1:1 или 0:0. Полагаем, что команды обменяются голами и поделят очки. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 6.00.