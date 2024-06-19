В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Испании и Италии. Поединок группы В пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 (мск).
Испания
Результаты последних 5 матчей сборной Испании:
- 15.06.24 Испания – Хорватия – 3:0 (Евро-2024);
- 08.06.24 Испания – Северная Ирландия – 5:1 (тов. матч);
- 05.06.24 Испания – Андорра – 5:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Испания – Бразилия – 3:3 (тов. матч);
- 22.03.24 Испания – Колумбия – 0:1 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 16;
- пропущено голов – 5;
- забито в среднем за игру – 3.20;
- пропущено в среднем за игру – 1.00;
- среднее количество ударов за матч – 17.00;
- среднее количество ударов в створ за матч – 7.00.
Италия
Результаты последних 5 матчей сборной Италии:
- 15.06.24 Италия – Албания – 2:1 (Евро-2024);
- 09.06.24 Италия – Босния – 1:0 (тов. матч);
- 04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);
- 24.03.24 Италия – Эквадор – 2:0 (тов. матч);
- 21.03.24 Венесуэла – Италия – 1:2 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 7;
- пропущено голов – 2;
- забито в среднем за игру – 1.40;
- пропущено в среднем за игру – 0.40;
- среднее количество ударов за матч – 12.60;
- среднее количество ударов в створ за матч – 4.00.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают ничью 1:1 или 0:0. Полагаем, что команды обменяются голами и поделят очки. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 6.00.