Спаллетти назвал команду, чей игровой стиль он хочет скопировать в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после матча Евро-2024 против Испании (0:1).

«Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане. Она уже на протяжении долгого времени показывает наилучший футбол.

Мне же предстоит добиваться того, чтобы мои игроки осознали, насколько такие матчи важны. Потому что, если садишься глубоко против таких команд, в конечном итоге становится очень сложно», – сказал Спаллетти.