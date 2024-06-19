В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Словении и Сербии. Игра группы C пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, начало в 16:00 (мск).

Словения

Результаты последних 5 матчей сборной Словении:

16.06.24 Словения – Дания – 1:1 (Евро-2024);

08.06.24 Словения – Болгария – 1:1 (тов. матч);

04.06.24 Словения – Армения – 2:1 (тов. матч);

26.03.24 Словения – Португалия – 2:0 (тов. матч);

21.03.24 Мальта – Словения – 2:2 (тов. матч).

Статистика Словении в последних 5 матчах:

забито голов – 8;

пропущено голов – 5;

забито в среднем за игру – 1.60;

пропущено в среднем за игру – 1.00;

среднее количество ударов за матч – 8.60;

среднее количество ударов в створ за матч – 3.80.

Сербия

Результаты последних 5 матчей сборной Сербии:

16.06.24 Сербия – Англия – 0:1 (Евро-2024);

08.06.24 Швеция – Сербия – 0:3 (тов. матч);

04.06.24 Австрия – Сербия – 2:1 (тов. матч);

25.03.24 Кипр – Сербия – 0:1 (тов. матч);

21.03.24 Россия – Сербия – 4:0 (тов. матч).

Статистика Сербии в последних 5 матчах:

забито голов – 5;

пропущено голов – 7;

забито в среднем за игру – 1.00;

пропущено в среднем за игру – 1.40;

среднее количество ударов за матч – 7.60;

среднее количество ударов в створ за матч – 2.40.

Прогноз на точный счет

Букмекеры считают ничью 1:1 наиболее вероятным исходом, предлагая коэффициент 6.50. Но мы полагаем, что сербы добудут трудную победу с минимальным преимуществом. Прогноз на точный счет – 0:1 с коэффициентом 7.00.