Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Германия – Венгрия: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 19 июня

    В среду, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии. Матч группы А состоится в Штутгарте, начало – в 19:00 (мск).

    Германия

    В матче открытия домашнего чемпионата Европы немецкая команда разгромила сборную Шотландии – 5:1. Хорошо себя показали как ветераны, так и молодежь Бундестим.

    Голы на счету Флориана Вирца, Джамала Мусиалы, Кая Хаверца, Никласа Фюллькруга и Эмре Джана. Пропустили немцы лишь на 87-й минуте – автоголом отметился Антонио Рюдигер.

    Германия занимает 1-е место в группе A с 3 очками.

    Венгрия

    Сборная Венгрии выиграла свою группу, пройдя отборочный турнир без поражений. В первом туре групповой стадии Евро-2024 команда Марко Росси уступила сборной Швейцарии – 1:3.

    Венгры пропустили дважды в первом тайме, но на 66-й минуте Барнабаш Варга сократил отставание – 1:2. В компенсированное время швейцарец Эмболо забил 3-й гол.

    Венгрия делит 3-4 места в группе с Шотландией.

    Статистика и цифры

    В 3 последних очных матчах Венгрия ни разу не проиграла Германии:

    • 23.09.22 Германия – Венгрия – 0:1 (Лига наций);
    • 11.06.22 Венгрия – Германия – 1:1 (Лига наций);
    • 23.06.21 Германия – Венгрия – 2:2 (Евро-2020).

    Прогноз

    Поражение в этом матче оставит сборной Венгрии только теоретические шансы на выход из группы – ей жизненно нужны очки. Немцы мощно провели матч открытия Евро-2024, но с венграми в последние годы испытывают проблемы.

    Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 2.10.

    Новости по теме
    Где смотреть матч Германия – Венгрия: во сколько прямая трансляция матча, 19 июня 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+