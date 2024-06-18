В среду, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии. Матч группы А состоится в Штутгарте, начало – в 19:00 (мск).
Германия
В матче открытия домашнего чемпионата Европы немецкая команда разгромила сборную Шотландии – 5:1. Хорошо себя показали как ветераны, так и молодежь Бундестим.
Голы на счету Флориана Вирца, Джамала Мусиалы, Кая Хаверца, Никласа Фюллькруга и Эмре Джана. Пропустили немцы лишь на 87-й минуте – автоголом отметился Антонио Рюдигер.
Германия занимает 1-е место в группе A с 3 очками.
Венгрия
Сборная Венгрии выиграла свою группу, пройдя отборочный турнир без поражений. В первом туре групповой стадии Евро-2024 команда Марко Росси уступила сборной Швейцарии – 1:3.
Венгры пропустили дважды в первом тайме, но на 66-й минуте Барнабаш Варга сократил отставание – 1:2. В компенсированное время швейцарец Эмболо забил 3-й гол.
Венгрия делит 3-4 места в группе с Шотландией.
Статистика и цифры
В 3 последних очных матчах Венгрия ни разу не проиграла Германии:
- 23.09.22 Германия – Венгрия – 0:1 (Лига наций);
- 11.06.22 Венгрия – Германия – 1:1 (Лига наций);
- 23.06.21 Германия – Венгрия – 2:2 (Евро-2020).
Прогноз
Поражение в этом матче оставит сборной Венгрии только теоретические шансы на выход из группы – ей жизненно нужны очки. Немцы мощно провели матч открытия Евро-2024, но с венграми в последние годы испытывают проблемы.
Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 2.10.