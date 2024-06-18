В среду, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Германии и Венгрии. Матч группы А состоится в Штутгарте, начало – в 19:00 (мск).

Германия

В матче открытия домашнего чемпионата Европы немецкая команда разгромила сборную Шотландии – 5:1. Хорошо себя показали как ветераны, так и молодежь Бундестим.

Голы на счету Флориана Вирца, Джамала Мусиалы, Кая Хаверца, Никласа Фюллькруга и Эмре Джана. Пропустили немцы лишь на 87-й минуте – автоголом отметился Антонио Рюдигер.

Германия занимает 1-е место в группе A с 3 очками.

Венгрия

Сборная Венгрии выиграла свою группу, пройдя отборочный турнир без поражений. В первом туре групповой стадии Евро-2024 команда Марко Росси уступила сборной Швейцарии – 1:3.

Венгры пропустили дважды в первом тайме, но на 66-й минуте Барнабаш Варга сократил отставание – 1:2. В компенсированное время швейцарец Эмболо забил 3-й гол.

Венгрия делит 3-4 места в группе с Шотландией.

Статистика и цифры

В 3 последних очных матчах Венгрия ни разу не проиграла Германии:

23.09.22 Германия – Венгрия – 0:1 (Лига наций);

11.06.22 Венгрия – Германия – 1:1 (Лига наций);

23.06.21 Германия – Венгрия – 2:2 (Евро-2020).

Прогноз

Поражение в этом матче оставит сборной Венгрии только теоретические шансы на выход из группы – ей жизненно нужны очки. Немцы мощно провели матч открытия Евро-2024, но с венграми в последние годы испытывают проблемы.

Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 2.10.