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    Хорватия – Албания: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 19 июня

    В среду, 19 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Хорватии и Албании. Матч группы B пройдет в Гамбурге, начало – в 16:00 (мск).

    Хорватия

    Сборная Хорватии заняла 2-е место в своей отборочной группе. На старте группового этапа Евро-2024 команда Златко Далича проиграла Испании – 0:3.

    Хорватия имела шансы завершить игру с более приемлемым счетом, но не использовала их. Команда заработала пенальти и даже реализовала его, но гол был отменен, поскольку хорватский игрок вбежал в штрафную раньше удара.

    Сейчас хорваты занимают последнее место в группе В.

    Албания

    Албания заняла 1-е место в своей отборочной группе, а в первой игре финальной части Евро-2024 проиграла сборной Италии – 1:2. Начало матча для команды Силвиньо было многообещающим – Байрами забил гол уже на 1-й минуте. Но очень быстро действующие чемпионы Европы взяли игру под свой контроль и еще в первом тайме забили два гола в ответ.

    Албания на данный момент занимает в группе 3-е место.

    Статистика и цифры

    Сборные Хорватии и Албании ранее между собой не встречались.

    Прогноз

    Для сборной Албании попадание в финальную часть Евро – уже достижение. Для хорватов задача выхода из группы – вопрос более принципиальный. Неудачи в первом туре обязывают обе команды играть на победу, но класс Хорватии возьмет свое. Прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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