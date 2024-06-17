Во вторник, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Турции и Грузии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени, пройдет в группе F.

Сборная Турции

Турция в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:

10.06.2024 Польша – Турция 2:1;

04.06.2024 Италия – Турция 0:0;

26.03.2024 Австрия – Турция 6:1;

22.03.2024 Венгрия – Турция 1:0;

21.11.2023 Уэльс – Турция 1:1.

В отборочном цикле Турция заняла первое место в отборочной группе.

Сборная Грузии

Грузия в последних матчах показала следующие результаты:

09.06.2024 Черногория – Грузия 1:3;

26.03.2024 Грузия – Греция 0:0 (пен);

21.03.2024 Грузия – Люксембург 2:0;

19.11.2023 Испания – Грузия 3:1;

16.11.2023 Грузия – Шотландия 2:2.

В отборочном цикле Грузия заняла четвертое место в отборочной группе.

Прогноз на матч Турция – Грузия

Последние встречи между командами прошли следующим образом:

24.05.2012 Грузия – Турция 1:3 (товарищеский матч);

07.02.2007 Грузия – Турция 1:0 (товарищеский матч);

30.03.2005 Грузия – Турция 2:5 (отборочный матч чемпионата мира).

Сборная Грузии всего лишь дебютант крупного турнира, и поэтому, несмотря на неплохую игровую форму, букмекеры не воспринимают команду всерьез. С Турцией обратная ситуация – команда крайне плохо провела последние пять матчей, но несмотря на это, аналитики БК верять в победу коллектива за 1.75.

Мы, пожалуй, подстрахуемся, и поставим на победу Турции или ничью за 1.16.