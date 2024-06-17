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    • Турция – Грузия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 18 июня

    Турция – Грузия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 18 июня

    Во вторник, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Турции и Грузии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени, пройдет в группе F.

    Сборная Турции

    Турция в последних товарищеских матчах показала следующие результаты:

    • 10.06.2024 Польша – Турция 2:1;
    • 04.06.2024 Италия – Турция 0:0;
    • 26.03.2024 Австрия – Турция 6:1;
    • 22.03.2024 Венгрия – Турция 1:0;
    • 21.11.2023 Уэльс – Турция 1:1.

    В отборочном цикле Турция заняла первое место в отборочной группе.

    Сборная Грузии

    Грузия в последних матчах показала следующие результаты:

    • 09.06.2024 Черногория – Грузия 1:3;
    • 26.03.2024 Грузия – Греция 0:0 (пен);
    • 21.03.2024 Грузия – Люксембург 2:0;
    • 19.11.2023 Испания – Грузия 3:1;
    • 16.11.2023 Грузия – Шотландия 2:2.

    В отборочном цикле Грузия заняла четвертое место в отборочной группе.

    Прогноз на матч Турция – Грузия

    Последние встречи между командами прошли следующим образом:

    • 24.05.2012 Грузия – Турция 1:3 (товарищеский матч);
    • 07.02.2007 Грузия – Турция 1:0 (товарищеский матч);
    • 30.03.2005 Грузия – Турция 2:5 (отборочный матч чемпионата мира).

    Сборная Грузии всего лишь дебютант крупного турнира, и поэтому, несмотря на неплохую игровую форму, букмекеры не воспринимают команду всерьез. С Турцией обратная ситуация – команда крайне плохо провела последние пять матчей, но несмотря на это, аналитики БК верять в победу коллектива за 1.75.

    Мы, пожалуй, подстрахуемся, и поставим на победу Турции или ничью за 1.16.

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    Источник: «Бомбардир»

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