Фанат из Белгорода рассказал, как ему удалось пронести флаг России на матч Евро-2024

Белгородец Василий рассказал, как он смог пронести флаг России на матч Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).
– Неужели на пункте досмотра не было проблем?
– Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого – и все. Все быстро и легко.
Было примерно все так же, как и у нас в России – досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.
- Также Василий рассказал, как его принимают в Германии.