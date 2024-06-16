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    • Фанат из Белгорода рассказал, как ему удалось пронести флаг России на матч Евро-2024

    Фанат из Белгорода рассказал, как ему удалось пронести флаг России на матч Евро-2024

    Белгородец Василий рассказал, как он смог пронести флаг России на матч Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).

    – Неужели на пункте досмотра не было проблем?

    – Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого – и все. Все быстро и легко.

    Было примерно все так же, как и у нас в России – досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.

    • Также Василий рассказал, как его принимают в Германии.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1718536552
    Молодец Василий царский лайк тебе!)
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    knikos
    1718536861
    Я когда увидел наш флаг во время трансляции , глазам не поверил и очень обрадовался . Браво , Василий !
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    Skull_Boy
    1718536893
    Лайфхак - переверни и будет СЕРБСКИЙ
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