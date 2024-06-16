Фанат из Белгорода рассказал, как ему удалось пронести флаг России на матч Евро-2024

Белгородец Василий рассказал, как он смог пронести флаг России на матч Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).

– Неужели на пункте досмотра не было проблем?

– Никаких. На арене в Мюнхене нет особо сильных разделений по секторам. Когда зашли, досмотр был весьма поверхностный. Смотрели, нет ли ничего такого – и все. Все быстро и легко.

Было примерно все так же, как и у нас в России – досмотр на всех турнирах примерно одинаковый. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом, ничего жесткого.