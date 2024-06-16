Во вторник, 17 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Румынии и Украины. Матч начнется в 16:00 по московскому времени, встреча пройдет в группе E.

Статистика сборной Румынии

Сборная Румынии в последних матчах продемонстрировала следующую статистику:

забито голов: 4;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 0.80;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 15.00;

среднее количество ударов соперника: 7.20;

среднее количество ударов в створ: 5.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.20.

Статистика сборной Украины

Сборная Украины показала следующую статистику в последних играх:

забито голов: 9;

пропущено голов: 5;

среднее количество забитых голов за игру: 1.80;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;

среднее количество ударов по воротам: 12.60;

среднее количество ударов соперника: 13.20;

среднее количество ударов в створ: 4.40;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

Прогноз на точный счет матча Румыния – Украина

Букмекеры дают на победу сборной Украины коэффициент 2.00. Впрочем, логично перестраховаться и поставить на ничью или победу Украины за 1.23. Что касается прогноза на точный счет, то сделаем ставку на счет 1:0 в пользу команды из ближнего зарубежья (6.50).