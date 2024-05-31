Адиев прокомментировал результат «Ахмата» в минувшем сезоне

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги своей работы в команде в нынешнем сезоне.

– Как бы вы оценили этот сезон, когда начали работу в «Ахмате» с поражения 1:7 и следом выдали рекордную в истории клуба победную серию?

– Руководством клуба была поставлена задача сохранить место в РПЛ. «Ахмат» долгое время выступает в Премьер‑лиге, и руководители региона, клуба, а также болельщики просто не видят команду вне элитного дивизиона. Наш тренерский штаб рад, что мы смогли оправдать надежды всех поклонников «Ахмата» и команда продолжит свое выступление в РПЛ.

– Были уверены, что удастся решить задачу?

– Не люблю это слово. Скорее, было понимание, чего мы хотим и как это надо делать. Результат всегда идет от всевышнего, нам же оставалось сделать то, что умеем, и пошагово идти к выполнению задачи.