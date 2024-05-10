Все финалисты еврокубков, Фернандес может завершить карьеру, Кокорин остается в «Арисе» и другие новости

РПЛ определила лучшего тренера апреля

Фернандес может завершить карьеру после одного сезона в «Зените»

Генич дал инсайд о скорой отставке тренера в РПЛ – есть реакция от клуба

Кокорин продлил контракт с «Арисом»

Основной игрок «Реала» рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Во Франции сообщили, когда Мбаппе попрощается с «ПСЖ» – клуб нашел замену для него в Португалии

У Тикнизяна и Ромашкиной родился сын

«Боруссия» заработает 5 миллионов, если проиграет «Реалу» финал ЛЧ

«Байер» побил европейский рекорд 59-летней давности, уйдя от поражения на 97-й минуте матча с «Ромой»

Определились все финалисты еврокубков-2023/24