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    • Лига Европы. «Байер» спас ничью с «Ромой» (2:2) благодаря голу на 97-й минуте и стал вторым финалистом

    Лига Европы. «Байер» спас ничью с «Ромой» (2:2) благодаря голу на 97-й минуте и стал вторым финалистом

    «Байер» пробился в финал Лиги Европы-2023/24 по итогам противостояния с «Ромой».

    Леверкузенцы опять ушли от поражения благодаря позднему голу – на 97-й минуте отличился Йосип Станишич.

    Команде Хаби Алонсо хватило домашней ничьей после гостевой победы со счетом 2:0.

    В составе «Ромы» дубль оформил экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

    «Байер» в финале ЛЕ сыграет с «Аталантой».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

    Байер (Германия) – Рома (Италия) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Паредес (с пенальти), 43; 0:2 – Паредес (с пенальти), 66; 1:2 – Манчини (в свои ворота), 82; 2:2 – Станишич, 90+7.

    Первый матч – 2:0.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.05.2024 23:59
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    Комментарии (10)
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    Mirak92
    1715288567
    Лучшие просто!!! Без лучшего игрока ,чисто команда !
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    Loko_Roma
    1715288667
    Байер просто топ, моментов создали вагон, Роме нужен нап, эти пенсионеры уже невввозят
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1715288758
    Что за команда))) просто удивительно)))
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1715288806
    Рекорд продолжается, просто браво.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1715288939
    Байер это что то с чем то ! Красавеллы.
    Ответить
    Mirak92
    1715289170
    я за рекорд переживал пзц ))
    Ответить
    qwertyйцукен
    1715289408
    Что за тигры эти львы.)))
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    ScarlettOgusania
    1715290552
    было просто интересно, сохранят свою рекордную поступь "аспириновые" или будет осечка? молодцы, вырвали ничью! но с каким запасом мощи играли, в финале желаю им победы, нравится работа тренера Алонсо) а в финале Аталанта!
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    knikos
    1715291068
    Вот у них настрой , а ? Не просто пройти дальше , а не проиграть матч !
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    VPERDIV SPARTAK
    1715338234
    Не думал я что смогут с 0-2 отыграться
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