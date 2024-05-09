Лига Европы. «Байер» спас ничью с «Ромой» (2:2) благодаря голу на 97-й минуте и стал вторым финалистом

«Байер» пробился в финал Лиги Европы-2023/24 по итогам противостояния с «Ромой».

Леверкузенцы опять ушли от поражения благодаря позднему голу – на 97-й минуте отличился Йосип Станишич.

Команде Хаби Алонсо хватило домашней ничьей после гостевой победы со счетом 2:0.

В составе «Ромы» дубль оформил экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

«Байер» в финале ЛЕ сыграет с «Аталантой».

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

Байер (Германия) – Рома (Италия) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Паредес (с пенальти), 43; 0:2 – Паредес (с пенальти), 66; 1:2 – Манчини (в свои ворота), 82; 2:2 – Станишич, 90+7.

Первый матч – 2:0.

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