Слишкович проводил матч с «Рубином» в качестве главного тренера «Спартака»

Владимир Слишкович был формально утвержден в роли главного тренера «Спартака», избавившись от роли исполняющего обязанности.

По данным «Спорт-Экспресса», с 16 мая босниец был уже заявлен в РПЛ как главный тренер, а не и.о., и проводил в новом статусе игру 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:1).

Красно-белые были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ».

Согласно им, Слишкович мог быть исполняющим обязанности только 30 дней. После этого красно-белым следовало назначить его главным либо найти другого специалиста, отвечающего всем необходимым критериям.