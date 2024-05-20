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    • Слишкович проводил матч с «Рубином» в качестве главного тренера «Спартака»

    Слишкович проводил матч с «Рубином» в качестве главного тренера «Спартака»

    Владимир Слишкович был формально утвержден в роли главного тренера «Спартака», избавившись от роли исполняющего обязанности.

    По данным «Спорт-Экспресса», с 16 мая босниец был уже заявлен в РПЛ как главный тренер, а не и.о., и проводил в новом статусе игру 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:1).

    Красно-белые были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ».

    Согласно им, Слишкович мог быть исполняющим обязанности только 30 дней. После этого красно-белым следовало назначить его главным либо найти другого специалиста, отвечающего всем необходимым критериям.

    • «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля. Тогда же было объявлено, что к следующим матчам команду будет готовить Владимир Слишкович.
    • С нового сезона «Спартак» возглавит Деян Станкович, Слишкович продолжит работу в клубе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1716186955
    Это к чему ? "Де юре" , "де факто",какая разница, назовите хоть горшком , только в печь не ставьте.
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    alefreddy
    1716189440
    и это правильно товарищи
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    СпорЦмен
    1716192753
    Опустили парня. Ещё 1 дырявый.
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