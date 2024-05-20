Слишкович проводил матч с «Рубином» в качестве главного тренера «Спартака»

Владимир Слишкович был формально утвержден в роли главного тренера «Спартака», избавившись от роли исполняющего обязанности.
По данным «Спорт-Экспресса», с 16 мая босниец был уже заявлен в РПЛ как главный тренер, а не и.о., и проводил в новом статусе игру 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:1).
Красно-белые были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ».
Согласно им, Слишкович мог быть исполняющим обязанности только 30 дней. После этого красно-белым следовало назначить его главным либо найти другого специалиста, отвечающего всем необходимым критериям.
- «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля. Тогда же было объявлено, что к следующим матчам команду будет готовить Владимир Слишкович.
- С нового сезона «Спартак» возглавит Деян Станкович, Слишкович продолжит работу в клубе.