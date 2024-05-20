Бубнов сказал, что его удивило в игре «Ахмата» с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:5).

«У «Зенита» такая ситуация была, что дополнительно настраиваться на игру не приходилось: кроме победы никакой другой результат не устраивал. Поэтому говорить о настрое, как о решающем факторе, неправильно. За счeт чего команда выиграла? Семак выставил самый атакующий состав из имевшихся у него вариантов. Два нападающих, под ними – три атакующих игрока, это и было решающим.

Я неоднократно говорил, что после ухода Малкома проблемы заключались в том, что Клаудиньо и Вендел глубоко играли и были не так уж опасны в завершающей стадии атаки. Клаудиньо нужно играть ближе к нападающим, тогда остроты становится больше, атакующий потенциал выше. И сегодня они с Венделом доказали это делом, оба бразильца во всех пяти голевых атаках поучаствовали. «Зенит», кстати, мог и больше забить, возможности имелись.

Любой тренер, думаю, и Семак в том числе, в этой ситуации мог бы подумать: где ж вы раньше были? Кассьерра раззабивался, Сергеев мог забить. Если бы здесь ограничились одним мячом и припасли голы на другие матчи, где как раз их не хватало, то давно чемпионами могли стать. А сейчас не всe уже от «Зенита» зависит.

По этой игре меня удивил больше «Ахмат». Ясно, что уровень соперника выше, в самом поражении нет ничего сенсационного. Удивительно то, что после хорошей победной серии, где команда играла в атакующий футбол, Адиев избрал закрытый вариант.

Тебе ничего в турнирном плане здесь не нужно, ну поиграй в хороший футбол! Но нет, не использовал атакующий потенциал, с первых минут играли только Конате и Садулаев. Все остальные, кто мог бы добавить креатива и усилить атаку, сидели на скамейке. Появляться на поле стали только когда всe решено было», – написал Бубнов.