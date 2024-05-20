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    Бубнов сказал, что его удивило в игре «Ахмата» с «Зенитом»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:5).

    «У «Зенита» такая ситуация была, что дополнительно настраиваться на игру не приходилось: кроме победы никакой другой результат не устраивал. Поэтому говорить о настрое, как о решающем факторе, неправильно. За счeт чего команда выиграла? Семак выставил самый атакующий состав из имевшихся у него вариантов. Два нападающих, под ними – три атакующих игрока, это и было решающим.

    Я неоднократно говорил, что после ухода Малкома проблемы заключались в том, что Клаудиньо и Вендел глубоко играли и были не так уж опасны в завершающей стадии атаки. Клаудиньо нужно играть ближе к нападающим, тогда остроты становится больше, атакующий потенциал выше. И сегодня они с Венделом доказали это делом, оба бразильца во всех пяти голевых атаках поучаствовали. «Зенит», кстати, мог и больше забить, возможности имелись.

    Любой тренер, думаю, и Семак в том числе, в этой ситуации мог бы подумать: где ж вы раньше были? Кассьерра раззабивался, Сергеев мог забить. Если бы здесь ограничились одним мячом и припасли голы на другие матчи, где как раз их не хватало, то давно чемпионами могли стать. А сейчас не всe уже от «Зенита» зависит.

    По этой игре меня удивил больше «Ахмат». Ясно, что уровень соперника выше, в самом поражении нет ничего сенсационного. Удивительно то, что после хорошей победной серии, где команда играла в атакующий футбол, Адиев избрал закрытый вариант.

    Тебе ничего в турнирном плане здесь не нужно, ну поиграй в хороший футбол! Но нет, не использовал атакующий потенциал, с первых минут играли только Конате и Садулаев. Все остальные, кто мог бы добавить креатива и усилить атаку, сидели на скамейке. Появляться на поле стали только когда всe решено было», – написал Бубнов.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Перед последним туром команда отстает на два очка от «Динамо» и на одно опережает «Краснодар».
    • «Ахмат» идет 10-м с 35 очками после 29 туров и уже точно останется на этой позиции.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1716187622
    Нет ничего удивительного в поражении Ахмата, он слабее, а вот дальше можно многому удивляться, если есть желание. Начиная с отсутствием основного вратаря и выбранной тактики. Уважаемый специалист, когда с зенитом играют в "закрытый футбол" 5 не получают и все последние игры тому подтверждение. Ахмат играл не понятно во что , 9 мин и 0:2, всех всё устроило , без лишней нервотрёпки.
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    ...уефан
    1716189173
    ...ЧМ-19?? Сборная СНГ - сборная Камеруна. Саленко. Нужный счёт.Аналогии проведем?)...
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    Скай
    1716191335
    газпром списал долги по неоплате газа регионом. И Чечне корошо, и газпром не в накладе, все одно бы не увидел эти денежки. А так все довольны.
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