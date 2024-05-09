РПЛ определила лучшего тренера апреля

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович стал лучшим тренером апреля в РПЛ. На награду также номинировались Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»).

Слишкович стал лучшим в двух голосованиях – у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (39 процентов голосов). Тренер заработал один голос и у комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР», но в этом голосовании уступил Сергею Игнашевичу.