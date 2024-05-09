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    РПЛ определила лучшего тренера апреля

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович стал лучшим тренером апреля в РПЛ. На награду также номинировались Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»).

    Слишкович стал лучшим в двух голосованиях – у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (39 процентов голосов). Тренер заработал один голос и у комментаторов «МАТЧ ПРЕМЬЕР», но в этом голосовании уступил Сергею Игнашевичу.

    • В первой половине месяца Слишкович был ассистентом Гильермо Абаскаля, но стал и.о. главного тренера после отставки испанца, произошедшей 14 апреля.
    • После этого до конца месяца «Спартак» в РПЛ одержал две победы и еще один раз сыграл вничью.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    09.05.2024 11:36
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    Комментарии (11)
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    =Cпapтак=
    1715244621
    молодчага!!!
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    Красногвардейчик
    1715244680
    Ну....очередной гений и легенда Спартака)
    Ответить
    ...уефан
    1715244815
    ...С Днём Победы всех тех, для кого этот День значим!...
    Ответить
    ...уефан
    1715245482
    ...вот зря раньше времени оды начали слагать в честь Слишковича, сглазят)...
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    Project Бабангида
    1715246027
    на багаже Абаскаля любой лузер кажется гениальным )
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    Спартач80
    1715249049
    А где "гений" Сигожа?....
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    Алексей З
    1715253509
    Ну сразу было понятно , что наш лучший. Он сделал "переворот". Поменял схему , наладил взаимоотношения в коллективе , игроки ЗАИГРАЛИ. Команда предстала в новом свете. Остальные как на качелях , три тура в небо , три вниз. Кому в каком месяце повезёт , тот и номинант. Валера "общественный гений" , но после 1:5 уже не котируется. Выбирать то не из кого , только Слишкович. Он ещё заинтриговал , сказав что в РПЛ Спартак не должен никому проигрывать, теперь все за этим наблюдают.
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    BarStep
    1715254833
    Дебилы в РПЛ, Мониторят только статистику.. Эту премию в апреле никто не заслужил
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