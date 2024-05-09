Основной игрок «Реала» рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Чуамени травмировался в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией» (2:1).
У французского футболиста выявлено стрессовое повреждение левой стопы.
Сроки его восстановления пока неизвестны. Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что в клубе пессимистично оценивают шансы хавбека сыграть в финале Лиги чемпионов.
- «Реал» сразится за трофей с дортмундской «Боруссией».
- Финал ЛЧ пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
- В активе 24-летнего Чуамени 38 матчей в этом сезоне, 3 гола и 1 ассист.