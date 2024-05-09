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    • Основной игрок «Реала» рискует пропустить финал Лиги чемпионов

    Основной игрок «Реала» рискует пропустить финал Лиги чемпионов

    Опорный полузащитник «Реала» Орельен Чуамени травмировался в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией» (2:1).

    У французского футболиста выявлено стрессовое повреждение левой стопы.

    Сроки его восстановления пока неизвестны. Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что в клубе пессимистично оценивают шансы хавбека сыграть в финале Лиги чемпионов.

    • «Реал» сразится за трофей с дортмундской «Боруссией».
    • Финал ЛЧ пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
    • В активе 24-летнего Чуамени 38 матчей в этом сезоне, 3 гола и 1 ассист.

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    Источник: сайт «Реала»

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    09.05.2024 16:31
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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1715268280
    Для Реала это не проблема. Есть адекватная замена=Камавинга.
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