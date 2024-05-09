Основной игрок «Реала» рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Чуамени травмировался в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией» (2:1).

У французского футболиста выявлено стрессовое повреждение левой стопы.

Сроки его восстановления пока неизвестны. Журналист The Athletic Гильермо Раи пишет, что в клубе пессимистично оценивают шансы хавбека сыграть в финале Лиги чемпионов.