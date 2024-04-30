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  • Агент Смирнов рассказал о состоянии здоровья Галицкого – у него онкология

Агент Смирнов рассказал о состоянии здоровья Галицкого – у него онкология

30 апреля 2024, 15:14
10

Футбольный агент Антон Смирнов рассказал детали о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Мне жаль Галицкого... Искренне. Он плохо выглядит, у него уже много раз была химия. То ремиссия, то обострение.

И такой шанс при жизни увидеть чемпионство... Заслужил ведь, черт побери. Но Мурад Мусаев не в состоянии. Один удар в створ от команды, которая борется за чемпионство и близка к нему как никогда в своей истории... Что тут говорить... Хорошо хоть очко взяли», – написал Смирнов после ничьей «Краснодара» с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

О том, что у Галицкого онкология, ранее сообщала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

  • «Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
  • За 16-летнюю историю у «Краснодара» 0 трофеев.
  • О серьезной болезни Галицкого стало известно в 2021 году.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (10)
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MaxRnD
1714479449
Тогда тем более, из кожи вон, надо побеждать
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Мордаванин
1714479982
Грустные песни о Главном .может и выкарабкается
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rash1959
1714482166
Что же за *андоны эти агенты. Он, что доктор его,а если и доктор, то на кол его посадить,чтоб не трепал о здоровье на весь мир. Урод, по другому не назвать эту тварь. Пусть живёт человек, сколько сможет.
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...уефан
1714482625
...дело это хреновое, но хочется пожелать ему здоровья!...
Ответить
Pourquoi pas
1714496895
От души желаю Галицкому выздоровления! А у Смирнова проблемы с этикеткой!!!
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Вячеслав-Матвиенко-vkonta
1714540791
Желаю С.Галицкому победить этот недуг. Он единственный их миллионеров который достоин жизни. Это человек с большой буквы. Дай бог ему дожить до ста лет.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1714581860
Дай Бог здоровья Галицкому и всем болеющим,болезнь эта поганая, но многие вылечиваются.Краснодар после перерыва играет плохо, сами отдают золото Зениту.
Ответить
Вадим Селезнев
1752515906
Желаю Сергею здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Вылечить эту болезнь и прожить минимум сто лет. Такие люди должны жить очень, очень долго. Галицкому респект.
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