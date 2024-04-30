Агент Смирнов рассказал о состоянии здоровья Галицкого – у него онкология

Футбольный агент Антон Смирнов рассказал детали о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Мне жаль Галицкого... Искренне. Он плохо выглядит, у него уже много раз была химия. То ремиссия, то обострение.

И такой шанс при жизни увидеть чемпионство... Заслужил ведь, черт побери. Но Мурад Мусаев не в состоянии. Один удар в створ от команды, которая борется за чемпионство и близка к нему как никогда в своей истории... Что тут говорить... Хорошо хоть очко взяли», – написал Смирнов после ничьей «Краснодара» с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

О том, что у Галицкого онкология, ранее сообщала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

«Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

За 16-летнюю историю у «Краснодара» 0 трофеев.

О серьезной болезни Галицкого стало известно в 2021 году.

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