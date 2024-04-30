Новая осечка «Краснодара», Янсен дал окончательный ответ «Спартаку» и другие новости

Названы 4 кандидата на пост главного тренера «Пари НН»

Известны 10 команд, вышедших в лиговый этап ЛЧ-2024/25

Тиаго СилвСилва заявил об уходе из «Челси»

Янсен дал окончательный ответ «Спартаку»

«Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог обогнать «Зенит», «Рубин» упустил победу над «Уралом», «Сочи» и «Факел» сыграли вничью, «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом»

«Ливерпуль» выкупил нового тренера

В «Манчестер Юнайтед» определили трех неприкосновенных футболистов

Стал известен трансферный бюджет саудовских клубов на лето

«Барселона» победила «Валенсию» (4:2), играя весь второй тайм в большинстве

В РПЛ худший лидер по итогам 26 туров за последние 17 лет