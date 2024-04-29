Тиаго Силва заявил об уходе из «Челси»

Защитник «Челси» Тиаго Силва объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Он выступает за команду с августа 2020 года.

«Челси» многое значит для меня. Я приехал сюда, намереваясь провести всего один год, в итоге остался на четыре. Клуб важен не только для меня, но и для моей семьи.

Мои сыновья играют за «Челси», поэтому я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи «Челси». Я надеюсь, что они смогут продолжить карьеру здесь, в клубе, частью которого хотят быть многие игроки.

Я думаю, что на протяжении четырeх лет отдавал всего себя. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не значит, что это конец всего. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться, хотя бы в другой роли.

Но моя любовь неописуема. Я могу только сказать вам спасибо.

Я начинал карьеру в «Челси» во время пандемии, когда на стадионе не было болельщиков. Но благодаря социальным сетям это стало для меня чем-то особенным, а потом, когда болельщики начали возвращаться на стадион и жизнь вернулась в нормальное русло, я начал испытывать большую привязанность и уважение к тому, что я начал здесь.

Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но когда есть взаимная любовь, это еще тяжелее. Но «синий» однажды – «синий» навсегда.

Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба, я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это.

Это была мечта. Даже в своих самых смелых мечтах я не представлял, что смогу добиться таких успехов и выиграть один из главных профессиональных турниров – Лигу чемпионов – в одном из крупнейших клубов мира.

Прощания – это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь однажды вернуться», – сказал Силва.