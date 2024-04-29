Галактионов высказался об игре Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3) прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой.

– Почему Дзюба так сдал?

– Дзюба пропустил большое количество времени. Были отрезки матча, когда его выход на поле не приносил никаких дивидендов. У нас сейчас быстрая и скоростная атака. Нас это устраивает. Да, Дзюба статусный игрок. Да, ему непросто, что он выпал из обоймы, но мы с ним это проговорили. Артeм поддерживает пацанов внутри коллектива.