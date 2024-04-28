РПЛ. «Балтика» победила ЦСКА (3:1) и покинула зону вылета

В матче 26-го тура РПЛ «Балтика» победила ЦСКА со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

«Балтика» набрала 26 очков и поднялась с 15-го на 12-е место в РПЛ. Столько же баллов у «Факела» и «Оренбурга», которые проведут свои матчи в понедельник. «Урал» с 24 очками опустился в зону вылета.

ЦСКА остается 7-м с 38 очками.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

Балтика (Калининград) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бистрович, 51 (с пенальти); 2:0 – Фернандес, 76; 3:0 – Капленко, 85; 3:1 – Глебов, 90.

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