Ларин назвал россиянина из РПЛ, который играет на уровне основы «Барселоны»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высоко оценил талант форварда «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Когда он был в школе «Чертаново», то он играл и «ложной девяткой», и «девяткой», и «десяткой», и на фланге. Но моe мнение: «ложная девятка» – самое оптимальное. В «Чертаново» это было сочетание с Владиславом Сарвели, который сейчас тоже в «Локомотиве» находится.

Максим настолько разносторонний игрок со своим стилем и пониманием футбола, что тренеру должно быть легко использовать его на разных позициях.

Я говорил о том, что Глушенков мог бы играть в «Барселоне»? Я начну с предыстории: первый раз я сказал о том, что Максим – игрок уровня «Барселоны» минут на 15, где‑то в начале 2020 года. Сейчас я думаю, что это игрок стартового состава «Барселоны». Надо мной можно смеяться, но я такого мнения. Думаю, это самый сильный российский футболист. Для российского футбола было бы принципиально, чтобы лучшим игроком сезона признали российского футболиста. Может быть, это был бы не Глушенков, а условный Тюкавин. Но это два самых ярких футболиста в сезоне, и было бы здорово, если их признают», – сказал Ларин.