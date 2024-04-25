Лапорта прокомментировал решение по Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о решении сохранить Хави на посту главного тренера команды, что было объявлено сегодня.

«Хави несколько раз заявлял о намерении уйти, но вчера он поделился со мной своими пожеланиями в отношении проекта и команды. У него есть амбиции продолжать побеждать, теперь он более конкурентоспособен. Для улучшения будут сделаны некоторые изменения.

После нашей вчерашней встречи нам стало понятно, что это хорошая новость. Стабильность – это залог успешных проектов, особенно нашего. Хави бесспорно предан «Барселоне», мы смотрим на ситуацию одинаково.

Наш тренер всегда думает, как будет лучше для «Барсы». То, что Хави остается – отличная новость. Команда укрепляется, у нас есть очень молодые игроки, и нам нужна эта стабильность. Хави является ориентиром для молодежи.

Сегодня я особенно счастлив. Совет директоров единогласно поддержал это решение», – сказал Лапорта.