Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Суд утвердил мировое соглашение между «Спартаком» и Газизовым

    Суд утвердил мировое соглашение между «Спартаком» и Газизовым

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил завершение судебных разбирательств с московским клубом.

    «Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и «Спартаком». Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остается.

    У меня никогда не было претензий к «Спартаку», просто руководил им Федун. Я рад, что это все завершилось, что разум восторжествовал.

    «Спартак» отказался от своих исков, я – от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
    • Клуб пытался взыскать с функционера 93 миллиона рублей.
    • Судебные разбирательства между сторонами шли с 2021 года.

    Новости по теме
    Газизов рассказал, на каких условиях Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»
    Газизов объяснил закат «Уфы» 1
    Реакция Газизова на новость о примирении со «Спартаком»
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2024 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713468375
    Значит спам смог договориться) а то кричали проходимец))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+