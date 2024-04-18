Суд утвердил мировое соглашение между «Спартаком» и Газизовым

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил завершение судебных разбирательств с московским клубом.
«Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и «Спартаком». Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остается.
У меня никогда не было претензий к «Спартаку», просто руководил им Федун. Я рад, что это все завершилось, что разум восторжествовал.
«Спартак» отказался от своих исков, я – от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так», – сказал Газизов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
- Клуб пытался взыскать с функционера 93 миллиона рублей.
- Судебные разбирательства между сторонами шли с 2021 года.