Суд утвердил мировое соглашение между «Спартаком» и Газизовым

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил завершение судебных разбирательств с московским клубом.

«Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и «Спартаком». Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остается.

У меня никогда не было претензий к «Спартаку», просто руководил им Федун. Я рад, что это все завершилось, что разум восторжествовал.

«Спартак» отказался от своих исков, я – от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так», – сказал Газизов.