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    • «Лилль» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля

    «Лилль» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Лилль» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Лилле, начало – в 19:45 (мск).

    «Лилль»

    Команда Паулу Фонсеки в группе, имея в соперниках «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик», набрала 14 очков и заняла 1-е место. «Лилль» одержал 4 победы и 2 матча сыграл вничью, разница мячей 10:2.

    В 1/8 финала команда переиграла «Штурм» – 3:0, 1:1.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» играла в группе против «Легии», «АЗ» и «Зриньски», набрала 13 очков и заняла 1-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 4 победы и 1 ничью, потерпели 1 поражение, разница мячей – 12:7.

    В 1/8 был англичане обыграли «Аякс» – 0:0, 4:0.

    Очные встречи

    В первом матче четвертьфинала победила «Астон Вилла» – 2:1. Также команды играли в Кубке Интертото:

    • 07.08.02 «Астон Вилла» – «Лилль» – 0:2;
    • 31.07.02 «Лилль» – «Астон Вилла» – 1:1.

    Прогноз на матч «Лилль» – «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» остается фаворитов противостояния, но французы смогут навязать борьбу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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