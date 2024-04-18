В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Лилль» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Лилле, начало – в 19:45 (мск).

«Лилль»

Команда Паулу Фонсеки в группе, имея в соперниках «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик», набрала 14 очков и заняла 1-е место. «Лилль» одержал 4 победы и 2 матча сыграл вничью, разница мячей 10:2.

В 1/8 финала команда переиграла «Штурм» – 3:0, 1:1.

«Астон Вилла» играла в группе против «Легии», «АЗ» и «Зриньски», набрала 13 очков и заняла 1-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 4 победы и 1 ничью, потерпели 1 поражение, разница мячей – 12:7.

В 1/8 был англичане обыграли «Аякс» – 0:0, 4:0.

Очные встречи

В первом матче четвертьфинала победила «Астон Вилла» – 2:1. Также команды играли в Кубке Интертото:

07.08.02 «Астон Вилла» – «Лилль» – 0:2;

31.07.02 «Лилль» – «Астон Вилла» – 1:1.

Прогноз на матч «Лилль» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» остается фаворитов противостояния, но французы смогут навязать борьбу. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.