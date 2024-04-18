Вратарь «Астон Виллы» в матче Лиги конференций получил вторую желтую карточку во время серии пенальти, но не был удален

Необычный инцидент произошел во время ответного четвертьфинала Лиги конференций между «Лиллем» и «Астон Виллой».

Вратарь английской команды Эмилиано Мартинес получил желтые карточки на 39-й минуте и во время серии пенальти, но судья его не удалил.

Это не ошибка арбитра. Согласно обновленным правилам, с сезона-2020/21 предупреждения обнуляются перед серией 11-метровых.

Футболисты «Лилля», скорее всего, этого не знали, поэтому требовали от судьи показать Мартинесу красную карточку.