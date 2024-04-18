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    • Вратарь «Астон Виллы» в матче Лиги конференций получил вторую желтую карточку во время серии пенальти, но не был удален

    Вратарь «Астон Виллы» в матче Лиги конференций получил вторую желтую карточку во время серии пенальти, но не был удален

    Необычный инцидент произошел во время ответного четвертьфинала Лиги конференций между «Лиллем» и «Астон Виллой».

    Вратарь английской команды Эмилиано Мартинес получил желтые карточки на 39-й минуте и во время серии пенальти, но судья его не удалил.

    Это не ошибка арбитра. Согласно обновленным правилам, с сезона-2020/21 предупреждения обнуляются перед серией 11-метровых.

    Футболисты «Лилля», скорее всего, этого не знали, поэтому требовали от судьи показать Мартинесу красную карточку.

    • «Астон Вилла» выиграла серию пенальти и прошла в 1/2 финала Лиги конференций.
    • Мартинес получил первую карточку на 39-й минуте за затяжку времени, а вторую – за провокации.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1713473453
    Футболисты «Лилля», скорее всего, этого не знали,------ Да по ходу мало кто это знает.
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