Моссаковский назвал единственную вещь, напоминающую о былом величии ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский заявил о потере ЦСКА «былого величия».
- Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в 22-м туре РПЛ (2:2).
- Москвичи вели в 2 мяча.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
«ЦСКА в этом сезоне РПЛ потерял уже 15 очков в матчах, в которых открывал счет. Это почти половина от набранных командой 33 очков. С грандами такого быть не должно. Но от настоящего гранда в нынешнем ЦСКА остается всe меньше.
Накануне в Сочи о былом армейском величии напоминала только игра Игоря Акинфеева. Он держит планку, несмотря ни на что», – написал журналист.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского