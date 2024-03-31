Моссаковский назвал единственную вещь, напоминающую о былом величии ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский заявил о потере ЦСКА «былого величия».

Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в 22-м туре РПЛ (2:2).

Москвичи вели в 2 мяча.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

«ЦСКА в этом сезоне РПЛ потерял уже 15 очков в матчах, в которых открывал счет. Это почти половина от набранных командой 33 очков. С грандами такого быть не должно. Но от настоящего гранда в нынешнем ЦСКА остается всe меньше.

Накануне в Сочи о былом армейском величии напоминала только игра Игоря Акинфеева. Он держит планку, несмотря ни на что», – написал журналист.