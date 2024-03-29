Колосков назвал причину для продления РФС контракта с Карпиным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Карпин неплохо справляется с обязанностями главного тренера сборной. Если все стороны не против, то контракт надо проделывать. Сейчас команда строится на перспективу,
Карпин уже наметил какой-то вектор развития – в команду приглашаются молодые игроки. В целом при нем футболисты сборной играют раскрепощенно», – сказал Колосков.
- 55-летний Карпин возглавляет сборную России у с июля 2021 года.
- Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»