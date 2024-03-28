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  • Лунев рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Азербайджане

Лунев рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Азербайджане

28 марта 2024, 19:55
4

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев сравнил бытовые траты в Азербайджане и Германии, где он ранее выступал за «Байер».

– Ты говорил, что тратишь примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. Это было в Германии?

– Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.

– В Азербайджане траты уменьшились?

– Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка – там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит.

Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается.

  • Лунев в «Карабахе» с прошлого лета.
  • В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 26 матчах.

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Источник: Sport24
Азербайджан. Премьер-лига Карабах Лунев Андрей
Комментарии (4)
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Taps
1711645449
Тяжела доля эмигранта ...
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k611
1711653171
По курсу это 400-500 тыс рублей в месяц. Люди на 25 тыс рублей живут. Не хило получается.
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моэм
1711691158
На самом деле , зачем на ФУТБОЛЬНОМ сайте говорить про футбол в Азербайджане ?....деньги важнее!!....а всякие там тактики , стиль игры клубов , кто играет в атаку или защиту , как там работал наш Мурад Мусаев после Краснодара и другая всякая разная футбольная хрень Российских ФУТБОЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ .
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Xesus
1711705567
У меня в год столько уходит
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