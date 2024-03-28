Лунев рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Азербайджане

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев сравнил бытовые траты в Азербайджане и Германии, где он ранее выступал за «Байер».

– Ты говорил, что тратишь примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. Это было в Германии?

– Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.

– В Азербайджане траты уменьшились?

– Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка – там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит.

Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается.

Лунев в «Карабахе» с прошлого лета.

В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 26 матчах.

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