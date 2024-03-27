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    Стало известно будущее программы «Футбольный клуб»

    Коллектив программы «Футбольный клуб» обратился к своим друзьям, коллегам и подписчикам, сообщив, что проект продолжит существование.

    «Скоро на канале Василия Уткина в YouTube выйдет новый выпуск программы «Футбольный клуб». Эта программа будет посвящена памяти Васи. На похоронах мы обещали Василию, всем вам и сами себе, что не оставим, продолжим дела, начатые Уткиным. Его команда «Эгриси», его «Футбольный клуб», его телеграм-канал, все то, что он так любил, должны жить. Мы – его коллеги, друзья, студенты – приняли это трудное решение. Мы никогда не сможем, даже все вместе, заменить вам собою Василия Уткина. Но Вася никогда не бросал друзей в беде. Он был бы счастлив, что его команда снова выходит на поле, а в эфире «Футбольного клуба» снова и снова звучит: «Играйте в футбол», – говорится в обращении.

    • Телепрограмма «Футбольный клуб» выходила в эфир с перерывами с 28 января 1994 года по 21 декабря 2012 года.
    • В июне 2018 года «Футбольный клуб» был возрожден как интернет-проект на авторском канале журналиста Василия Уткина.
    • Уткин умер 19 марта 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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