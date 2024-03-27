Стало известно будущее программы «Футбольный клуб»

Коллектив программы «Футбольный клуб» обратился к своим друзьям, коллегам и подписчикам, сообщив, что проект продолжит существование.

«Скоро на канале Василия Уткина в YouTube выйдет новый выпуск программы «Футбольный клуб». Эта программа будет посвящена памяти Васи. На похоронах мы обещали Василию, всем вам и сами себе, что не оставим, продолжим дела, начатые Уткиным. Его команда «Эгриси», его «Футбольный клуб», его телеграм-канал, все то, что он так любил, должны жить. Мы – его коллеги, друзья, студенты – приняли это трудное решение. Мы никогда не сможем, даже все вместе, заменить вам собою Василия Уткина. Но Вася никогда не бросал друзей в беде. Он был бы счастлив, что его команда снова выходит на поле, а в эфире «Футбольного клуба» снова и снова звучит: «Играйте в футбол», – говорится в обращении.