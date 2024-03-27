Гурцкая: «Для Уткина «Эгриси» был больше, чем жизнь»

Футбольный агент Тимур Гурцкая не понимал, почему Василий Уткин тратил деньги на содержание медийного клуба «Эгриси».

«У нас с Уткиным на повышенных тонах было несколько разговоров на эту тему. Наверное, посмотрят ребята из «Эгриси» и будут меня ругать, что я так его агитировал.

Я ему всегда задавал один вопрос. «Эгриси» – это последнее, что было у Васи. Не знаю, это было больше чем дети. Он всегда говорил: кто-то студент, кого-то надо устроить на работу, кого-то надо показать в большой клуб...

Я ему всегда говорил: «Вась, зачем тебе это надо? Ты же фактически достаешь деньги из своего кармана». Он отвечал мне: «Cтарик, ты понимаешь, это для меня больше, чем жизнь».

Половину ему помогали закрывать спонсоры, а половину он чуть ли не из своего кармана отдавал», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».