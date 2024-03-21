В РФС раскрыли реальную позицию президента УЕФА по поводу снятия бана с России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов уверен, что президент УЕФА Александер Чеферин поддерживает возвращение российских команд в международные соревнования.

«С одной стороны, Чеферин принял решение об отстранении РФС. С другой – он системный и комплексный президент. Александр пытается проводить последовательную политику.

Он говорил, что решение об отстранении было принято конкретно в 2022 году, конкретно из-за отбора на чемпионат мира после совещаний с ФИФА, потому что они не могли рисковать целостностью турнира.

Но Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России. А детские и юношеские команды, по его мнению, должны быть допущены немедленно.

Чеферин родился в Югославии, он прекрасно знает, как целое поколение талантливых игроков не допускалось к играм сборных. Он открыто об этом говорит, что дети не должны страдать.

Чеферина поддерживают все национальные ассоциации. Но ему сложно балансировать. С одной стороны, он президент УЕФА – одной из ведущих футбольных организаций, самой богатой организации, которая готова поспорить за влияние с ФИФА. А с точки зрения швейцарского законодательства УЕФА – швейцарская общественная организация, которая подчиняется всем законам Швейцарии.

И Швейцария последнее время им регулярно об этом напоминает. Половина членов УЕФА – члены ЕС. А значит, в УЕФА должны учитывать и решения ЕС, как, например, решения по Суперлиге», – рассказал Митрофанов.