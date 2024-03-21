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    • В РФС раскрыли реальную позицию президента УЕФА по поводу снятия бана с России

    В РФС раскрыли реальную позицию президента УЕФА по поводу снятия бана с России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов уверен, что президент УЕФА Александер Чеферин поддерживает возвращение российских команд в международные соревнования.

    «С одной стороны, Чеферин принял решение об отстранении РФС. С другой – он системный и комплексный президент. Александр пытается проводить последовательную политику.

    Он говорил, что решение об отстранении было принято конкретно в 2022 году, конкретно из-за отбора на чемпионат мира после совещаний с ФИФА, потому что они не могли рисковать целостностью турнира.

    Но Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России. А детские и юношеские команды, по его мнению, должны быть допущены немедленно.

    Чеферин родился в Югославии, он прекрасно знает, как целое поколение талантливых игроков не допускалось к играм сборных. Он открыто об этом говорит, что дети не должны страдать.

    Чеферина поддерживают все национальные ассоциации. Но ему сложно балансировать. С одной стороны, он президент УЕФА – одной из ведущих футбольных организаций, самой богатой организации, которая готова поспорить за влияние с ФИФА. А с точки зрения швейцарского законодательства УЕФА – швейцарская общественная организация, которая подчиняется всем законам Швейцарии.

    И Швейцария последнее время им регулярно об этом напоминает. Половина членов УЕФА – члены ЕС. А значит, в УЕФА должны учитывать и решения ЕС, как, например, решения по Суперлиге», – рассказал Митрофанов.

    • Бан действует с конца февраля 2022 года.
    • Вероятно, команды из России смогут вернуться в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА только после завершения СВО.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:19
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    Комментарии (8)
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    Алексей З
    1711020983
    Ну о каком возвращении может идти речь если за 2 года только Сербия решилась сыграть с Россией. Чеферин за хорошие деньги наговорит что хотите , но против всей Европы не пойдёт, вылетит с должности как пробка. Только после сво появятся шансы. Да это и знают все.
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    portero
    1711021259
    ПФС хочет показать что незря ездит в командировки и кормит Чиферина в дорогих ресторанах... Это фантазии если что ....
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    ...уефан
    1711021580
    ...бла-бла-бла(...
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    Цугундeр
    1711021822
    ))))))))) Ну ,ты , Митрофан , и дал ! Пожалел волк кобылу , а Саня Чиферин Россию-матушку .) Югослава нашёл , мля.. "Саше случалось знавать и печали: Плакала Саша, как лес вырубали, Ей и теперь его жалко до слез. Сколько тут было кудрявых берез! "
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    BarStep
    1711023662
    Сказочные долбо*бы в этом РФС… Прям детская наивность какая-то.. Что в Вашингтонском обкоме скажут то будет.. А там не скажут., пока..
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    baggio80
    1711024656
    Вроде взрослые люди а в сказки верят
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    NewLife
    1711026503
    "В РФС раскрыли реальную позицию президента УЕФА по поводу снятия бана с России" Похоже РФС считает президента УЕФА ущербным, так как он только через РФС может раскрыть свою реальную позицию. Чтобы он делал без Митрофанова.
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