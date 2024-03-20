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    • Мостовой: «Уткина всегда было приятно слушать, очень эрудированный человек»

    Мостовой: «Уткина всегда было приятно слушать, очень эрудированный человек»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

    «Василий – лучший журналист России, думаю. Его всегда было приятно слушать, очень эрудированный человек. Он много раз брал у меня интервью. Последнее общение с ним у нас было два года назад, когда он делал фильм про «Спартак», прошлые годы. Часа два мы общались с ним примерно. Было классно.

    Очень жаль, что все так получилось. Мы не были друзьями, но у нас были хорошие отношения», – сказал Мостовой.

    • Уткин скончался во вторник, 19 марта, на 53‑м году жизни.
    • Предварительно причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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