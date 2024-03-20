Мостовой: «Уткина всегда было приятно слушать, очень эрудированный человек»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

«Василий – лучший журналист России, думаю. Его всегда было приятно слушать, очень эрудированный человек. Он много раз брал у меня интервью. Последнее общение с ним у нас было два года назад, когда он делал фильм про «Спартак», прошлые годы. Часа два мы общались с ним примерно. Было классно.

Очень жаль, что все так получилось. Мы не были друзьями, но у нас были хорошие отношения», – сказал Мостовой.