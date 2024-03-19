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    • Уткин 2 марта писал о смерти, вспоминая Розанова: «Юра, не жди меня. Я еще поборюсь. За себя и за тебя»

    Уткин 2 марта писал о смерти, вспоминая Розанова: «Юра, не жди меня. Я еще поборюсь. За себя и за тебя»

    2 марта Василий Уткин в своем телеграм-канале почтил память Юрия Розанова, который умер в 2021 году в возрасте 59 лет.

    В этом посте журналист написал, что не собирается умирать – сегодня его не стало.

    «Будут большие матчи, будут важные события; не исключено, что потребуется мой голос.

    Но мне всегда, в самый счастливый момент, будет не хватать тебя, Юра. Я чувствую сквозняк от того, что это место свободно.

    Представляю, как тебе там скучно. Там ведь не принимают ставок… И исход каждой анонимной шахматной партии известен.

    Не жди меня. Я еще пока поборюсь. За себя и за тебя«, – написал Уткин за 17 дней до собственной смерти.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    19.03.2024 23:37
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    Комментарии (1)
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    СПОРТ 21 века
    1710881692
    Писал и сам не верил. Это всё в стиле Уткина. Таким образом он уже на всеобщее обозрение прощался со всеми. Какой же тонкий мыслитель был: тонко чувствовал футбол, тонко чувствовал саму жизнь. Великие умы к сожалению долго не живут - это аксиома жизни! Отец из 90ых. Васька, нам всем будет тебя не хватать. Помнится, как в 97ом году включал НТВ в два часа ночи, чтобы посмотреть твою Лигу чемпионов. Это было лучшее время. Считаю, что Розанов, Уткин, Андронов, Маслаченко, Шмурнов - лучшее поколение именно российского комменатрского цеха. Их всегда было приятно слушать и каждый был особенный, со своим стилем, видением футбола и общей подачей эфира. Однако Уткин среди них был по-настоящему особенной птицей полёта
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