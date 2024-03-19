Уткин 2 марта писал о смерти, вспоминая Розанова: «Юра, не жди меня. Я еще поборюсь. За себя и за тебя»

2 марта Василий Уткин в своем телеграм-канале почтил память Юрия Розанова, который умер в 2021 году в возрасте 59 лет.

В этом посте журналист написал, что не собирается умирать – сегодня его не стало.

«Будут большие матчи, будут важные события; не исключено, что потребуется мой голос.

Но мне всегда, в самый счастливый момент, будет не хватать тебя, Юра. Я чувствую сквозняк от того, что это место свободно.

Представляю, как тебе там скучно. Там ведь не принимают ставок… И исход каждой анонимной шахматной партии известен.

Не жди меня. Я еще пока поборюсь. За себя и за тебя«, – написал Уткин за 17 дней до собственной смерти.