Орлов рассказал об исторической роли Уткина

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал смерть своего бывшего коллеги Василия Уткина.

Он назвал усопшего создателем нового направления в российском спортивном телевидении.

«Большая утрата. Василий Уткин был не просто профессиональным комментатором. Он создал новое направление в российском спортивном телевидении.

На НТВ+ тогда собралась прекрасная команда: Алексей Бурков, Анна Дмитриева, Митя Чуковский, Вася Уткин. Большинство комментаторов, которые сейчас хорошо работают, прошли школу Уткина. Он же был главным редактором там.

У него был безупречный русский язык, и его очень интересно было слушать – он был прекрасный рассказчик. И при этом аргументы с фактами в его репортажах непременно присутствовали.

Считаю, среди российских комментаторов, после советской плеяды, он был, бесспорно, номер один. И поэтому он пользовался большой популярностью у людей.

Посмотрите, какая аудитория у его выступлений на YouTube. Это говорит об авторитете. К сожалению, он был не совсем здоров, и поэтому так получилось», – сказал Орлов.