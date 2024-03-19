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    Орлов рассказал об исторической роли Уткина

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал смерть своего бывшего коллеги Василия Уткина.

    Он назвал усопшего создателем нового направления в российском спортивном телевидении.

    «Большая утрата. Василий Уткин был не просто профессиональным комментатором. Он создал новое направление в российском спортивном телевидении.

    На НТВ+ тогда собралась прекрасная команда: Алексей Бурков, Анна Дмитриева, Митя Чуковский, Вася Уткин. Большинство комментаторов, которые сейчас хорошо работают, прошли школу Уткина. Он же был главным редактором там.

    У него был безупречный русский язык, и его очень интересно было слушать – он был прекрасный рассказчик. И при этом аргументы с фактами в его репортажах непременно присутствовали.

    Считаю, среди российских комментаторов, после советской плеяды, он был, бесспорно, номер один. И поэтому он пользовался большой популярностью у людей.

    Посмотрите, какая аудитория у его выступлений на YouTube. Это говорит об авторитете. К сожалению, он был не совсем здоров, и поэтому так получилось», – сказал Орлов.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «Чемпионат»

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