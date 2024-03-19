«Глядишь, и я подгребу, соорудим чего-нибудь»: Елагин – о смерти Уткина

Комментатор Александр Елагин отреагировал на смерть коллеги Василия Уткина.

Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб.

Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

«Никак не думал, что мой первый текст будет посвящен памяти Василия Уткина. Слова-то какие?! Памяти. Уткина. Это значит, что человек не уехал куда-то далеко-далеко, надолго, но с обязательностью возвращения – это значит, что я больше никогда-никогда его не увижу, не поговорю с ним, не поспорю, не посижу с ним за рюмкой с рассуждениями о литературе, кино, футболе, о жизни.

В это невозможно поверить. Этого не должно быть… Но это было, это есть и мне с этим дальше жить.

Без Васи. Без Уткина. Без человека, который стал тебе близок и дорог, потому как, несмотря на свой характер, который, выражаясь помягче, называют сложным, он притягивал и отталкивал одновременно.

Притягивал своей сумасшедшей харизмой, своим кругозором, своим остроумием, свой трогательной, щемящей заботой о тех, кого подпускал к себе, кого включал в свой ближний круг. Мне посчастливилось называть его своим другом, а Вася называл меня своим.

Отталкивал… наверное, тех кто лез к нему с приторной лестью, лелея надежду понежиться в лучах его славы. Вася чувствовал фальшь. Хотя нередко промахивался с оценками людей, которые его окружали, и, поверьте, очень страдал от этого.

При всей его нарочитой надменности, иногда показной хамоватости и самодостаточности Вася был человеком глубоко чувствующим, ранимым и безумно страдающим от предательства. А такое тоже бывало.

Несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет, мы общались с удовольствием и с взаимным уважением друг к другу.

Особенно мы сблизились после закрытия 7ТВ, когда в 2009-м я оказался безработным, по сути, без гроша в кармане, с ворохом, казалось бы, неразрешимых для мена проблем.

В жизни моей это был очень непростой период. Первый и единственный человек, который реально подставил мне плечо, проявив настоящую заинтересованность в моих бедах – был Уткин. Я видел, что помогает мне он искренне, с огромным желанием хоть как-то облегчить моe положение. Я этого никогда не забуду. Одно из самых важных черт в человеческой натуре, по-моему, это сострадание к ближнему и желание помочь, хоть чем-то, если можешь. Уткин мог. Уткин помог.

Говорить о том, какой Вася был журналист, комментатор – бессмысленно, потому как он давно стал частью болельщицкого фольклора: от анекдотов до восторженных панегириков.

Человек сам выбирает СВОЙ путь этой жизни. Вася протопал, проехал, пролетел свой путь, оставить непросто след, а настоящий рубец в МОЕЙ жизни.

Покойся с миром, друг мой сердечный. Тебя ждeт Юрок Розанов. Твой самый близкий человек по духу. Там, глядишь, и я подгребу. И соорудим чего-нибудь на троих.

Елагин…» – написал комментатор.